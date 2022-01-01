На Донбасі загинув військовий з Луцька Віктор Анченко

На Донбасі загинув військовий з Луцька Віктор Анченко
На війні із Росією загинув лучанин Анченко Віктор Едуардович, 28.02.1976 року народження.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Загиблий солдат був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня до складу військової частини на посаду стрільця-санітара.

Військовий загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Анченко, загинув, Луцьк, військовий
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