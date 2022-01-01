На Донбасі загинув військовий з Луцька Віктор Анченко
Сьогодні, 10:55
На війні із Росією загинув лучанин Анченко Віктор Едуардович, 28.02.1976 року народження.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Загиблий солдат був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня до складу військової частини на посаду стрільця-санітара.
Військовий загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Загиблий солдат був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня до складу військової частини на посаду стрільця-санітара.
Військовий загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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