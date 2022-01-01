На Донбасі загинув військовий з Луцька Віктор Анченко

Анченко Віктор Едуардович, 28.02.1976 року народження.



Про це Ігор Поліщук.



Загиблий солдат був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня до складу військової частини на посаду стрільця-санітара.



Військовий загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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