Волинська тероборона зводить протипіхотні бар’єри. ФОТО

Волинська тероборона зводить протипіхотні бар’єри. ФОТО
Бійці Волинської бригади тероборони щоденно працюють над зміцненням своїх фортифікаційних споруд та подальшим нарощенням системи інженерних загороджень.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 100 окрема бригада Територіальної оборони.

Один із багатьох видів таких загороджень, які облаштовують на Волині, – протипіхотні бар’єри з армованої колючої стрічки «Єгоза».

Таке загородження, за словами військових, ворогові не перескочити, так само як і пролізти крізь нього.

«Одним словом, кожен крок непроханих гостей святою волинською землею обертатиметься для них справжнісіньким пеклом. Тож оскаженілим невігласам варто ще і ще раз подумати, перш ніж сунутися своїми брудними чобітьми в Україну з північного напрямку!» – йдеться в дописі.
Волинська тероборона зводить протипіхотні бар’єри. ФОТО

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Теги: Волинь, тероборона, «Єгоза», колючий дріт
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