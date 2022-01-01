Волинська тероборона зводить протипіхотні бар’єри. ФОТО





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Один із багатьох видів таких загороджень, які облаштовують на Волині, – протипіхотні бар’єри з армованої колючої стрічки «Єгоза».



Таке загородження, за словами військових, ворогові не перескочити, так само як і пролізти крізь нього.



«Одним словом, кожен крок непроханих гостей святою волинською землею обертатиметься для них справжнісіньким пеклом. Тож оскаженілим невігласам варто ще і ще раз подумати, перш ніж сунутися своїми брудними чобітьми в Україну з північного напрямку!» – йдеться в дописі.

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