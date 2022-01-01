Волинська тероборона зводить протипіхотні бар’єри. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Бійці Волинської бригади тероборони щоденно працюють над зміцненням своїх фортифікаційних споруд та подальшим нарощенням системи інженерних загороджень.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці 100 окрема бригада Територіальної оборони.
Один із багатьох видів таких загороджень, які облаштовують на Волині, – протипіхотні бар’єри з армованої колючої стрічки «Єгоза».
Таке загородження, за словами військових, ворогові не перескочити, так само як і пролізти крізь нього.
«Одним словом, кожен крок непроханих гостей святою волинською землею обертатиметься для них справжнісіньким пеклом. Тож оскаженілим невігласам варто ще і ще раз подумати, перш ніж сунутися своїми брудними чобітьми в Україну з північного напрямку!» – йдеться в дописі.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці 100 окрема бригада Територіальної оборони.
Один із багатьох видів таких загороджень, які облаштовують на Волині, – протипіхотні бар’єри з армованої колючої стрічки «Єгоза».
Таке загородження, за словами військових, ворогові не перескочити, так само як і пролізти крізь нього.
«Одним словом, кожен крок непроханих гостей святою волинською землею обертатиметься для них справжнісіньким пеклом. Тож оскаженілим невігласам варто ще і ще раз подумати, перш ніж сунутися своїми брудними чобітьми в Україну з північного напрямку!» – йдеться в дописі.
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