Україна повернула з полону морських піхотинців
Сьогодні, 13:09
З російського полону визволили трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.
Про це у Facebook повідомляє ВМС ЗС України.
У суботу, 19 листопада, з російського полону повернулись троє морських піхотинців. Звільненим військовослужбовцям надали першочергову медичну та психологічну допомогу.
«Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг «Своїх не полишаємо» для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону», – наголошують у повідомленні.
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Про це у Facebook повідомляє ВМС ЗС України.
У суботу, 19 листопада, з російського полону повернулись троє морських піхотинців. Звільненим військовослужбовцям надали першочергову медичну та психологічну допомогу.
«Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг «Своїх не полишаємо» для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону», – наголошують у повідомленні.
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