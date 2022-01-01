Україна повернула з полону морських піхотинців

Україна повернула з полону морських піхотинців
З російського полону визволили трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.

Про це у Facebook повідомляє ВМС ЗС України.

У суботу, 19 листопада, з російського полону повернулись троє морських піхотинців. Звільненим військовослужбовцям надали першочергову медичну та психологічну допомогу.

«Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг «Своїх не полишаємо» для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону», – наголошують у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: морська піхота, Україна, полонені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині померла викладач музичної школи
Сьогодні, 14:19
Знайшли ще 11 організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
Сьогодні, 13:30
Україна повернула з полону морських піхотинців
Сьогодні, 13:09
На «Устилузі» – черга з легкових автівок
Сьогодні, 12:15
Волинська тероборона зводить протипіхотні бар’єри. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
Україна повернула 45 полонених Україна повернула 45 полонених
11 листопад, 14:34
Україна повернула з полону 20 воїнів, серед них – ті, хто перебував в Оленівці Україна повернула з полону 20 воїнів, серед них – ті, хто перебував в Оленівці
13 жовтень, 16:40
Україна та Росія ведуть перемовини про обмін полоненими «всіх на всіх» Україна та Росія ведуть перемовини про обмін полоненими «всіх на всіх»
29 вересень, 03:42
В полоні знаходиться близько 800 азовців, з них – більш як 40 жінок, є і вагітні В полоні знаходиться близько 800 азовців, з них – більш як 40 жінок, є і вагітні
28 вересень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині померла викладач музичної школи
Сьогодні, 14:19
 0
Знайшли ще 11 організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
Сьогодні, 13:30
 0
Україна повернула з полону морських піхотинців
Сьогодні, 13:09
 0
На «Устилузі» – черга з легкових автівок
Сьогодні, 12:15
 0
Волинська тероборона зводить протипіхотні бар’єри. ФОТО
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8