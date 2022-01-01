Україна повернула з полону морських піхотинців





Про це у Facebook повідомляє ВМС ЗС України.



У суботу, 19 листопада, з російського полону повернулись троє морських піхотинців. Звільненим військовослужбовцям надали першочергову медичну та психологічну допомогу.



«Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг «Своїх не полишаємо» для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону», – наголошують у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З російського полону визволили трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.Про це у Facebook повідомляє ВМС ЗС України.У суботу, 19 листопада, з російського полону повернулись троє морських піхотинців. Звільненим військовослужбовцям надали першочергову медичну та психологічну допомогу.«Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг «Своїх не полишаємо» для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону», – наголошують у повідомленні.

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