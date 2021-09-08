На Волині померла викладач музичної школи

Леся Михайлівна Івануса.



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“Все життя присвятила служінню музиці, прищепила своїм учням любов до скрипки. Світла пам’ять, щирі співчуття родині і близьким”, – пишуть у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18-го листопада відійшла у вічність викладачка Володимирської дитячої музичної школиПро це повідомили на сторінці школи у фейсбуці.“Все життя присвятила служінню музиці, прищепила своїм учням любов до скрипки. Світла пам’ять, щирі співчуття родині і близьким”, – пишуть у дописі.

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