На Волині померла викладач музичної школи
Сьогодні, 14:19
18-го листопада відійшла у вічність викладачка Володимирської дитячої музичної школи Леся Михайлівна Івануса.
Про це повідомили на сторінці школи у фейсбуці.
“Все життя присвятила служінню музиці, прищепила своїм учням любов до скрипки. Світла пам’ять, щирі співчуття родині і близьким”, – пишуть у дописі.
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Про це повідомили на сторінці школи у фейсбуці.
“Все життя присвятила служінню музиці, прищепила своїм учням любов до скрипки. Світла пам’ять, щирі співчуття родині і близьким”, – пишуть у дописі.
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