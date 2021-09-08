На Волині померла викладач музичної школи

На Волині померла викладач музичної школи
18-го листопада відійшла у вічність викладачка Володимирської дитячої музичної школи Леся Михайлівна Івануса.

Про це повідомили на сторінці школи у фейсбуці.

“Все життя присвятила служінню музиці, прищепила своїм учням любов до скрипки. Світла пам’ять, щирі співчуття родині і близьким”, – пишуть у дописі.

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Теги: Івануса, викладач, померла
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