У Луганську область окупанти кинули залишки найкращих військ, – Гайдай





Про це повідомляє Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.



"Напевно, можна сказати, що це залишки найкращих вояк РФ, тому що решта - це вже свіжо мобілізовані, кадирівці, "вагнерівці" з тих, кого Пригожин понабирав по тюрмах. А оці, що були в Херсоні, це десантники. Вони максимально підготовлені. Вони в принципі нормально можуть воювати, але це останні отакі війська в РФ", - заявив він.



Гайдай зазначив, що ці російські підрозділи значно не змінять ситуацію на фронті у Луганській області. За його словами, вони можуть лише пригальмувати наступ ЗСУ, але не зупинити його. При цьому він додав, що Росія активно кидає на передову мобілізованих.



"Мобілізовані - це не солдати, це просто гарматне м'ясо. Вони не вміють воювати, вони здаються у полон десятками, вони гинуть там десятками і сотнями", - підкреслив Гайдай.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни перекидають у Луганську область залишки найкращих військ. Мова йде про десантників, які раніше перебували у Херсонській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВАв ефірі телемарафону."Напевно, можна сказати, що це залишки найкращих вояк РФ, тому що решта - це вже свіжо мобілізовані, кадирівці, "вагнерівці" з тих, когопонабирав по тюрмах. А оці, що були в Херсоні, це десантники. Вони максимально підготовлені. Вони в принципі нормально можуть воювати, але це останні отакі війська в РФ", - заявив він.Гайдай зазначив, що ці російські підрозділи значно не змінять ситуацію на фронті у Луганській області. За його словами, вони можуть лише пригальмувати наступ ЗСУ, але не зупинити його. При цьому він додав, що Росія активно кидає на передову мобілізованих."Мобілізовані - це не солдати, це просто гарматне м'ясо. Вони не вміють воювати, вони здаються у полон десятками, вони гинуть там десятками і сотнями", - підкреслив Гайдай.

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