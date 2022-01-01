У Луганську область окупанти кинули залишки найкращих військ, – Гайдай
Сьогодні, 15:51
Росіяни перекидають у Луганську область залишки найкращих військ. Мова йде про десантників, які раніше перебували у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.
"Напевно, можна сказати, що це залишки найкращих вояк РФ, тому що решта - це вже свіжо мобілізовані, кадирівці, "вагнерівці" з тих, кого Пригожин понабирав по тюрмах. А оці, що були в Херсоні, це десантники. Вони максимально підготовлені. Вони в принципі нормально можуть воювати, але це останні отакі війська в РФ", - заявив він.
Гайдай зазначив, що ці російські підрозділи значно не змінять ситуацію на фронті у Луганській області. За його словами, вони можуть лише пригальмувати наступ ЗСУ, але не зупинити його. При цьому він додав, що Росія активно кидає на передову мобілізованих.
"Мобілізовані - це не солдати, це просто гарматне м'ясо. Вони не вміють воювати, вони здаються у полон десятками, вони гинуть там десятками і сотнями", - підкреслив Гайдай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.
"Напевно, можна сказати, що це залишки найкращих вояк РФ, тому що решта - це вже свіжо мобілізовані, кадирівці, "вагнерівці" з тих, кого Пригожин понабирав по тюрмах. А оці, що були в Херсоні, це десантники. Вони максимально підготовлені. Вони в принципі нормально можуть воювати, але це останні отакі війська в РФ", - заявив він.
Гайдай зазначив, що ці російські підрозділи значно не змінять ситуацію на фронті у Луганській області. За його словами, вони можуть лише пригальмувати наступ ЗСУ, але не зупинити його. При цьому він додав, що Росія активно кидає на передову мобілізованих.
"Мобілізовані - це не солдати, це просто гарматне м'ясо. Вони не вміють воювати, вони здаються у полон десятками, вони гинуть там десятками і сотнями", - підкреслив Гайдай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луганську область окупанти кинули залишки найкращих військ, – Гайдай
Сьогодні, 15:51
На Волині померла викладач музичної школи
Сьогодні, 14:19
Знайшли ще 11 організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
Сьогодні, 13:30
Україна повернула з полону морських піхотинців
Сьогодні, 13:09
Медіа