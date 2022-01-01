У Луганську область окупанти кинули залишки найкращих військ, – Гайдай

У Луганську область окупанти кинули залишки найкращих військ, – Гайдай
Росіяни перекидають у Луганську область залишки найкращих військ. Мова йде про десантників, які раніше перебували у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Напевно, можна сказати, що це залишки найкращих вояк РФ, тому що решта - це вже свіжо мобілізовані, кадирівці, "вагнерівці" з тих, кого Пригожин понабирав по тюрмах. А оці, що були в Херсоні, це десантники. Вони максимально підготовлені. Вони в принципі нормально можуть воювати, але це останні отакі війська в РФ", - заявив він.

Гайдай зазначив, що ці російські підрозділи значно не змінять ситуацію на фронті у Луганській області. За його словами, вони можуть лише пригальмувати наступ ЗСУ, але не зупинити його. При цьому він додав, що Росія активно кидає на передову мобілізованих.

"Мобілізовані - це не солдати, це просто гарматне м'ясо. Вони не вміють воювати, вони здаються у полон десятками, вони гинуть там десятками і сотнями", - підкреслив Гайдай.


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Теги: війська, Луганськ, Росія
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