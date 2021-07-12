Добра та справедлива: волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО. ВІДЕО

Добра та справедлива: волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО. ВІДЕО
Волинянці Софії Конахович – 100 років: свій ювілей пенсіонерка відсвяткувала днями. Жінка закінчила п’ять класів польської школи. На Волинь потрапила у 1946 році та все життя прожила в селі Шклинь Другий нинішнього Луцького району.

Як розповіла Суспільному ювілярка, у 1941 році вийшла заміж, потому в 1942 та 1943 роках народила двох дітей. За життя пережила Голодомор, Другу світову війну і депортацію.

Її чоловіка Богдана Конаховича, якого немає уже 40 років, за зв’язки з повстанцями засудили і відправили в Мордовські табори на 10 років суворого режиму і ще три роки заслання. На той час пані Софії було 24 роки. Говорить: аби заробити, вишивала рушники односельчанам.
Добра та справедлива: волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО. ВІДЕО

«Заробляла гроші, а чоловікові посилки слала щомісяця. У Красноярському краї жив він. По річці він плив туди і назад додому», – говорить пенсіонерка.
Добра та справедлива: волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО. ВІДЕО

Ювілярка розповіла, що в 46-му на Волині оселилися в колишньому Горохівському районі: спершу знайшли квартиру, а згодом побудували хату з соломи. Працювала ланковою у колгоспі 32 роки, а потім пішла на пенсію.
Добра та справедлива: волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО. ВІДЕО

Добра та справедлива – так про матір говорить донька Надія Корнейчук. Каже: у сім’ї вирощували свиней та корів, тож мама вміла тримати порядок.

«Коли тато прийшов з тюрми, то вважайте, що він прийшов на чужину. Йому треба було якось утвердитися, жити. Там латиші навчили його робити столярні речі. І кожна хата в цьому селі, де його рука не приклалася», – зазначила волинянка.
Добра та справедлива: волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО. ВІДЕО

100-літня Софія Конахович має троє онуків, дев’ятьох правнуків і шестеро праправнуків. Її рецепт довголіття, розповіла сама ювілярка, досить простий: «Я з усіма жила в злагоді».


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Теги: волинянка, столітній ювілей, День народження
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