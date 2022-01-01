Скільки доз вакцини проти грипу має Волинь і хто може нею щепитися

Скільки доз вакцини проти грипу має Волинь і хто може нею щепитися
У Волинську область завезли 1900 доз двох різновидів вакцини проти грипу, яку вже розподілили серед медичних закладів області. Планують найперше безоплатно щепити медпрацівників та осіб у зоні ризику.

Про це у коментарі виданню ВСН розповіла заступниця начальника управління охорони здоров'я Волинської ОВА Тетяна Трач.

«Ми отримали 1 900 доз вакцини, які переважно розподілені по первинних медичних закладах Волині, ще - обласній інфекційній лікарні і медичному територіальному об'єднанню Луцької міської ради. З яких 1500 «Vaxigrip» та 400 «GC Flu», - каже заступниця.

Повідомляється, що взагалі щеплення розраховані на медичних працівників та осіб у групі ризику.

«Державою не покривається вакцинація проти грипу: вона не входить до календаря щеплень, який визначає порядок обов’язкових вакцин і є безкоштовно. Треба розуміти, що ми - воююча держава, тому моментів із забезпечення немає, якщо це приходить, то - в рамках гуманітарної допомоги. Ми повинні зберегти медичних працівників для надання допомоги, а група ризику має найбільший ступінь контакту», - коментує Тетяна Трач.

Вакцина вже доставлена до медичних закладі в області, а для запису на щеплення такі категорії пацієнтів повинні звернутися до сімейного лікаря.

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Теги: вакцина проти грипу, Волинь
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