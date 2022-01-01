Польща претендує на місце Росії у G20

Польща претендує на місце Росії у G20
Заступник міністра культури та національної спадщини Ярослав Селлін заявив, що Польща повинна замінити Росію у «Великій двадцятці» (G20), тобто у групі найбільш промислово розвинених країн світу.

Про це Ярослав Селлін сказав в ефірі Польського радіо 24.

За його словами, Польща має брати участь у зустрічах найважливіших країн:

«Я вважаю, що якщо G20 було задумане так, що це 20 економічно та політично найважливіших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні. Навіть українці та українські політики всерйоз кажуть, що якби не Польща, то їх давно вже не було би».

Ярослав Селлін теж наголосив, що Росію слід визнати терористичною державою. Тоді не буде жодних сумнівів щодо того, чи варто запрошувати Росію на засідання G20 чи ОБСЄ.

Кілька днів тому Міністерство закордонних справ повідомило, що Польща відмовила у видачі віз членам російської делегації, які мали взяти участь у засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Зустріч відбудеться у Варшаві з 24 по 26 листопада.

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Теги: Польща
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