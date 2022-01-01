На війні із Росією загинуло ще двоє волинян
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Захищаючи незалежність України від російських загарбників загинули волиняни Сергій Іванісік та Михайло Федоріщев.
Про це повідомив заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук.
Іванісік Сергій Сергійович,1981 р.н, житель села Люб’язь, загинув 15 листопада 2022 р. внаслідок артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання на території Луганської області.
Федоріщев Михайло В'ячеславович, 1991 р.н., житель села Бірки, загинув 17 листопада 2022 р. внаслідок артилерійського обстрілу під час стрілецького бою на території Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родинам захисників. Вічна пам’ять і слава Героям!
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Про це повідомив заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук.
Іванісік Сергій Сергійович,1981 р.н, житель села Люб’язь, загинув 15 листопада 2022 р. внаслідок артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання на території Луганської області.
Федоріщев Михайло В'ячеславович, 1991 р.н., житель села Бірки, загинув 17 листопада 2022 р. внаслідок артилерійського обстрілу під час стрілецького бою на території Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родинам захисників. Вічна пам’ять і слава Героям!
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