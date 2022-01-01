На війні із Росією загинуло ще двоє волинян

Сергій Іванісік та Михайло Федоріщев.



Про це Володимир Сергійчук.



Іванісік Сергій Сергійович,1981 р.н, житель села Люб’язь, загинув 15 листопада 2022 р. внаслідок артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання на території Луганської області.



Федоріщев Михайло В'ячеславович, 1991 р.н., житель села Бірки, загинув 17 листопада 2022 р. внаслідок артилерійського обстрілу під час стрілецького бою на території Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родинам захисників. Вічна пам’ять і слава Героям!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність України від російських загарбників загинули волинянитаПро це повідомив заступник Любешівського селищного головиІванісік Сергій Сергійович,1981 р.н, житель села Люб’язь, загинув 15 листопада 2022 р. внаслідок артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання на території Луганської області.Федоріщев Михайло В'ячеславович, 1991 р.н., житель села Бірки, загинув 17 листопада 2022 р. внаслідок артилерійського обстрілу під час стрілецького бою на території Донецької області.

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