Окупанти обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги під Херсоном: є поранені

Окупанти обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги під Херсоном: є поранені
Російські військові на Херсонщині обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей.

Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Удар припав по гуманітарній точці під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області.

Обставини події та ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовується.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Херсон, видача допомоги, окупанти, обстріли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
Сьогодні, 20:00
Окупанти обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги під Херсоном: є поранені
Сьогодні, 19:20
У Луцьку на пішохідному переході збили дівчину
Сьогодні, 19:09
На війні із Росією загинуло ще двоє волинян
Сьогодні, 19:00
Українцям за кілька тижнів перерахують пенсії: хто отримає більше
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО Утримували місцевих патріотів: в Херсоні знайшли ще одну катівню окупантів. ФОТО
16 листопад, 18:12
«Маємо справу із терористами»: Зеленський відреагував на масовані обстріли областей України. ВІДЕО «Маємо справу із терористами»: Зеленський відреагував на масовані обстріли областей України. ВІДЕО
10 жовтень, 11:13
Росія ракетами С-300 обстріляла житловий будинок в Миколаєві. ФОТО Росія ракетами С-300 обстріляла житловий будинок в Миколаєві. ФОТО
01 жовтень, 12:00
Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС: виникла пожежа Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС: виникла пожежа
17 вересень, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Окупанти обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги під Херсоном: є поранені
Сьогодні, 19:20
 0
У Луцьку на пішохідному переході збили дівчину
Сьогодні, 19:09
 0
На війні із Росією загинуло ще двоє волинян
Сьогодні, 19:00
 0
Українцям за кілька тижнів перерахують пенсії: хто отримає більше
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8