Окупанти обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги під Херсоном: є поранені
Сьогодні, 19:20
Російські військові на Херсонщині обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей.
Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Удар припав по гуманітарній точці під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області.
Обставини події та ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Удар припав по гуманітарній точці під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області.
Обставини події та ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
Сьогодні, 20:00
Окупанти обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги під Херсоном: є поранені
Сьогодні, 19:20
У Луцьку на пішохідному переході збили дівчину
Сьогодні, 19:09
На війні із Росією загинуло ще двоє волинян
Сьогодні, 19:00
Медіа