Окупанти обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги під Херсоном: є поранені





Про це Кирило Тимошенко.



Удар припав по гуманітарній точці під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області.



Обставини події та ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовується.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові на Херсонщині обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей.Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу президентаУдар припав по гуманітарній точці під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області.Обставини події та ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовується.

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