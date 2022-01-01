Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
Протягом усього дня 20 листопада у Луцьку буде триматися хмарна погода. Сніг, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від -6°С до -1°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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