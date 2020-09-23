У Білорусі завершилися навчання мобілізованих солдатів армії РФ
Сьогодні, 21:25
У Брестській області Білорусі завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів російської армії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У навчаннях брали участь підрозділи Другої мотострілецької дивізії першої танкової армії збройних сил РФ.
Повідомляється, що військовослужбовці, які покликані в ході проведення так званої часткової мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема через незадовільне забезпечення.
Частина зазначеного особового складу набула старої форми одягу і вже використовуваного спорядження. Військова техніка, в основному, у поганому технічному стані – весь час потребує ремонту.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У навчаннях брали участь підрозділи Другої мотострілецької дивізії першої танкової армії збройних сил РФ.
Повідомляється, що військовослужбовці, які покликані в ході проведення так званої часткової мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема через незадовільне забезпечення.
Частина зазначеного особового складу набула старої форми одягу і вже використовуваного спорядження. Військова техніка, в основному, у поганому технічному стані – весь час потребує ремонту.
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