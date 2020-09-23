У Білорусі завершилися навчання мобілізованих солдатів армії РФ





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



У навчаннях брали участь підрозділи Другої мотострілецької дивізії першої танкової армії збройних сил РФ.



Повідомляється, що військовослужбовці, які покликані в ході проведення так званої часткової мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема через незадовільне забезпечення.



Частина зазначеного особового складу набула старої форми одягу і вже використовуваного спорядження. Військова техніка, в основному, у поганому технічному стані – весь час потребує ремонту.

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