У Білорусі завершилися навчання мобілізованих солдатів армії РФ

У Білорусі завершилися навчання мобілізованих солдатів армії РФ
У Брестській області Білорусі завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів російської армії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У навчаннях брали участь підрозділи Другої мотострілецької дивізії першої танкової армії збройних сил РФ.

Повідомляється, що військовослужбовці, які покликані в ході проведення так званої часткової мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема через незадовільне забезпечення.

Частина зазначеного особового складу набула старої форми одягу і вже використовуваного спорядження. Військова техніка, в основному, у поганому технічному стані – весь час потребує ремонту.

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Теги: Білорусь, навчання, мобілізовані, РФ
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