У Луцьку на пішохідному переході збили дівчину





Про це



Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Так, керманич легковика «Опель» допустив наїзд на пішохідку на пішохідному переході.



Нині дівчину доставили у лікарню для обстеження. На місці працює слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на пішохідному переході на вулиці Глушець водій збив дівчину.Про це ВСН повідомили очевидці.Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Так, керманич легковика «Опель» допустив наїзд на пішохідку на пішохідному переході.Нині дівчину доставили у лікарню для обстеження. На місці працює слідчо-оперативна група.

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