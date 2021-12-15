У Луцьку на пішохідному переході збили дівчину
Сьогодні, 19:09
У Луцьку на пішохідному переході на вулиці Глушець водій збив дівчину.
Про це ВСН повідомили очевидці.
Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Так, керманич легковика «Опель» допустив наїзд на пішохідку на пішохідному переході.
Нині дівчину доставили у лікарню для обстеження. На місці працює слідчо-оперативна група.
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Про це ВСН повідомили очевидці.
Інформацію про ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Так, керманич легковика «Опель» допустив наїзд на пішохідку на пішохідному переході.
Нині дівчину доставили у лікарню для обстеження. На місці працює слідчо-оперативна група.
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