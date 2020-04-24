Українцям за кілька тижнів перерахують пенсії: хто отримає більше





Максимальна надбавка становитиме 660 грн, її виплатять тим, хто зараз отримує пенсію у розмірі понад 20,2 тис. грн, пише



За даними видання, бюджет розробляли ще торік, коли вважали, що розмір інфляції буде на рівні 6,2%. І таке незначне підвищення пенсій мало компенсувати зростання цін. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи – інфляція буде близько 30%, але на підвищення пенсій на 30% у бюджеті грошей немає.



«Це підвищення відчують лише люди, які сидять на прожитковому мінімумі. Таких залишилося дуже мало. У нас були зростання, пов'язані з віковими добавками. Таких людей, у яких пенсії на прожитковому мінімумі, це 1,5 млн осіб», – зазначає старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.



Середня ж пенсія, за даними Пенсійного фонду, становить 4539,3 грн. Ті українці, які й зараз одержують більше ніж 2093 грн, грудневого підвищення на собі не відчують. Або збільшення буде незначним. Так, разом із прожитковим мінімумом також на 6,6 грн збільшать надбавку за стаж понад норму.



«Підвищення зачепить невелику кількість пенсіонерів. Це люди з інвалідністю, пенсіонери внаслідок втрати годувальника, люди з невеликим стажем, які отримували мінімальну зарплату. Це якщо орієнтуватися на цифри, які були до початку війни», – каже Ткаченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні внаслідок індексації прожиткового мінімуму з 1 грудня збільшать розмір максимальної та мінімальної пенсії. В результаті близько 1,5 млн українців отримуватимуть виплату, більшу на 66 грн.Максимальна надбавка становитиме 660 грн, її виплатять тим, хто зараз отримує пенсію у розмірі понад 20,2 тис. грн, пише Obozrevatel За даними видання, бюджет розробляли ще торік, коли вважали, що розмір інфляції буде на рівні 6,2%. І таке незначне підвищення пенсій мало компенсувати зростання цін. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи – інфляція буде близько 30%, але на підвищення пенсій на 30% у бюджеті грошей немає.«Це підвищення відчують лише люди, які сидять на прожитковому мінімумі. Таких залишилося дуже мало. У нас були зростання, пов'язані з віковими добавками. Таких людей, у яких пенсії на прожитковому мінімумі, це 1,5 млн осіб», – зазначає старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.Середня ж пенсія, за даними Пенсійного фонду, становить 4539,3 грн. Ті українці, які й зараз одержують більше ніж 2093 грн, грудневого підвищення на собі не відчують. Або збільшення буде незначним. Так, разом із прожитковим мінімумом також на 6,6 грн збільшать надбавку за стаж понад норму.«Підвищення зачепить невелику кількість пенсіонерів. Це люди з інвалідністю, пенсіонери внаслідок втрати годувальника, люди з невеликим стажем, які отримували мінімальну зарплату. Це якщо орієнтуватися на цифри, які були до початку війни», – каже Ткаченко.

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