На «Устилузі» – черга з легкових автівок

На «Устилузі» – черга з легкових автівок
У суботу зранку, 19 листопада, перед пунктами пропуску із сусідніми країнами на виїзд з України утворилися черги. Скупчилися автомобілі, пішоходи та автобуси.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Найбільші черги утворилися на кордоні з Польщею.

На «Устилуг» у черзі стоїть 25 легкових автомобілів, автобусів немає. Пропуск пішоходів не здійснюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Устилуг, черга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Устилузі» – черга з легкових автівок
Сьогодні, 12:15
Волинська тероборона зводить протипіхотні бар’єри. ФОТО
Сьогодні, 11:33
На Донбасі загинув військовий з Луцька Віктор Анченко
Сьогодні, 10:55
На Волині автівка злетіла у кювет
Сьогодні, 10:26
Українські воїни знищили вже майже 83 900 російських окупантів
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
На кордоні Волині з Польщею зникли черги На кордоні Волині з Польщею зникли черги
25 грудень, 2018, 12:45
На Устилузі - черги автомобілів На Устилузі - черги автомобілів
22 квітень, 2017, 14:40
На «Ягодині» і «Устилузі» - знову черги На «Ягодині» і «Устилузі» - знову черги
13 листопад, 2016, 10:22
На пункті пропуску «Устилуг-Зосін» зменшились черги. ВІДЕО На пункті пропуску «Устилуг-Зосін» зменшились черги. ВІДЕО
07 липень, 2016, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Устилузі» – черга з легкових автівок
Сьогодні, 12:15
 0
Волинська тероборона зводить протипіхотні бар’єри. ФОТО
Сьогодні, 11:33
 0
На Донбасі загинув військовий з Луцька Віктор Анченко
Сьогодні, 10:55
 0
На Волині автівка злетіла у кювет
Сьогодні, 10:26
 0
Українські воїни знищили вже майже 83 900 російських окупантів
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8