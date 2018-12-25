На «Устилузі» – черга з легкових автівок





Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.



Найбільші черги утворилися на кордоні з Польщею.



На «Устилуг» у черзі стоїть 25 легкових автомобілів, автобусів немає. Пропуск пішоходів не здійснюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу зранку, 19 листопада, перед пунктами пропуску із сусідніми країнами на виїзд з України утворилися черги. Скупчилися автомобілі, пішоходи та автобуси.Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Найбільші черги утворилися на кордоні з Польщею.На «Устилуг» у черзі стоїть 25 легкових автомобілів, автобусів немає. Пропуск пішоходів не здійснюється.

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