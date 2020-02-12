На Волині автівка злетіла у кювет
Сьогодні, 10:26
Увечері 18 листопада у кювет біля села Карасин Маневицької громади з'їхав автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
За допомогою буксирувального троса рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі витягнули транспортний засіб на автодорогу.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 листопада на вулиці Окружній у селі Рованці Луцького району сталася аварія. На слизькій дорозі зіткнулися два легковики, у яких перебували п'ятеро людей.
Трьох громадян із травмами середньої важкості госпіталізували медики.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
За допомогою буксирувального троса рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі витягнули транспортний засіб на автодорогу.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 листопада на вулиці Окружній у селі Рованці Луцького району сталася аварія. На слизькій дорозі зіткнулися два легковики, у яких перебували п'ятеро людей.
Трьох громадян із травмами середньої важкості госпіталізували медики.
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