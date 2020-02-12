На Волині автівка злетіла у кювет

На Волині автівка злетіла у кювет
Увечері 18 листопада у кювет біля села Карасин Маневицької громади з'їхав автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

За допомогою буксирувального троса рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі витягнули транспортний засіб на автодорогу.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 листопада на вулиці Окружній у селі Рованці Луцького району сталася аварія. На слизькій дорозі зіткнулися два легковики, у яких перебували п'ятеро людей.

Трьох громадян із травмами середньої важкості госпіталізували медики.



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Теги: ДТП, Маневиччина, злетів у кювет
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