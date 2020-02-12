На Волині автівка злетіла у кювет





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



За допомогою буксирувального троса рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі витягнули транспортний засіб на автодорогу.



Нагадаємо,



Трьох громадян із травмами середньої важкості госпіталізували медики.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 18 листопада у кювет біля села Карасин Маневицької громади з'їхав автомобіль.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.За допомогою буксирувального троса рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі витягнули транспортний засіб на автодорогу.Нагадаємо, пізно ввечері 18 листопада на вулиці Окружній у селі Рованці Луцького району сталася аварія. На слизькій дорозі зіткнулися два легковики, у яких перебували п'ятеро людей.Трьох громадян із травмами середньої важкості госпіталізували медики.

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