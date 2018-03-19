Слизька дорога: ввечері під Луцьком зіткнулися легковики, трьох людей госпіталізували
Сьогодні, 09:30
Пізно ввечері 18 листопада на вулиці Окружній у селі Рованці Луцького району сталася аварія.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
На слизькій дорозі зіткнулися два легковики, у яких перебували п'ятеро людей.
Трьох громадян із травмами середньої важкості госпіталізували медики.
На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.
За допомогою шанцевого інструменту вони від'єднати акумуляторні батареї на пошкоджених транспортних засобах, щоб запобігти їх займанню.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
На слизькій дорозі зіткнулися два легковики, у яких перебували п'ятеро людей.
Трьох громадян із травмами середньої важкості госпіталізували медики.
На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.
За допомогою шанцевого інструменту вони від'єднати акумуляторні батареї на пошкоджених транспортних засобах, щоб запобігти їх займанню.
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