Слизька дорога: ввечері під Луцьком зіткнулися легковики, трьох людей госпіталізували





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.



На слизькій дорозі зіткнулися два легковики, у яких перебували п'ятеро людей.



Трьох громадян із травмами середньої важкості госпіталізували медики.



На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.



За допомогою шанцевого інструменту вони від'єднати акумуляторні батареї на пошкоджених транспортних засобах, щоб запобігти їх займанню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пізно ввечері 18 листопада на вулиці Окружній у селі Рованці Луцького району сталася аварія.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.На слизькій дорозі зіткнулися два легковики, у яких перебували п'ятеро людей.Трьох громадян із травмами середньої важкості госпіталізували медики.На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.За допомогою шанцевого інструменту вони від'єднати акумуляторні батареї на пошкоджених транспортних засобах, щоб запобігти їх займанню.

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