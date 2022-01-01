Курс валют у Луцьку 19 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 40,60, а продають за – 40,90.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають за 8,79.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 листопада долар продають за 40,15, а купують за 40,27.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40,60, а продають за – 40,90.Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають за 8,79.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію