Курс валют у Луцьку 19 листопада

Курс валют у Луцьку 19 листопада
19 листопада долар продають за 40,15, а купують за 40,27.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40,60, а продають за – 40,90.

Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають за 8,79.

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Теги: курс валют, Луцьк
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