Де на Волині не буде світла сьогодні, 19 листопада. АДРЕСИ





Про це інформують в «Волиньобленерго».



Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за



«Волиньобленерго» для виконання розпорядження НЕК «Укренерго» повинне забепечити фактичне відключення групи споживачів у відповідні години згідно графіку.



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».



Коли у вашому будинку відключають світло, а в сусідньому в цей час постачання електроенергії не припиняється, це означає, що сусідній будинок чи навіть під’їзд приєднано до іншої лінії електропередач чи навіть підстанції, яка належить до іншої групи або черги у графіку відключення.



Під знеструмлення не підпадають об’єкти критичної інфраструктури, тому будинок який живиться від тієї ж лінії, що й лікарня, водоканал або котельня також не відключать.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НЕК «Укренерго» запровадили у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 19 листопада.Про це інформують в «Волиньобленерго».Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за ПОСИЛАННЯМ «Волиньобленерго» для виконання розпорядження НЕК «Укренерго» повинне забепечити фактичне відключення групи споживачів у відповідні години згідно графіку.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».Коли у вашому будинку відключають світло, а в сусідньому в цей час постачання електроенергії не припиняється, це означає, що сусідній будинок чи навіть під’їзд приєднано до іншої лінії електропередач чи навіть підстанції, яка належить до іншої групи або черги у графіку відключення.Під знеструмлення не підпадають об’єкти критичної інфраструктури, тому будинок який живиться від тієї ж лінії, що й лікарня, водоканал або котельня також не відключать.

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