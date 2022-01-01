Де на Волині не буде світла сьогодні, 19 листопада. АДРЕСИ
Сьогодні, 09:25
НЕК «Укренерго» запровадили у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 19 листопада.
Про це інформують в «Волиньобленерго».
Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за ПОСИЛАННЯМ.
«Волиньобленерго» для виконання розпорядження НЕК «Укренерго» повинне забепечити фактичне відключення групи споживачів у відповідні години згідно графіку.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
Коли у вашому будинку відключають світло, а в сусідньому в цей час постачання електроенергії не припиняється, це означає, що сусідній будинок чи навіть під’їзд приєднано до іншої лінії електропередач чи навіть підстанції, яка належить до іншої групи або черги у графіку відключення.
Під знеструмлення не підпадають об’єкти критичної інфраструктури, тому будинок який живиться від тієї ж лінії, що й лікарня, водоканал або котельня також не відключать.
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Про це інформують в «Волиньобленерго».
Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за ПОСИЛАННЯМ.
«Волиньобленерго» для виконання розпорядження НЕК «Укренерго» повинне забепечити фактичне відключення групи споживачів у відповідні години згідно графіку.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
Коли у вашому будинку відключають світло, а в сусідньому в цей час постачання електроенергії не припиняється, це означає, що сусідній будинок чи навіть під’їзд приєднано до іншої лінії електропередач чи навіть підстанції, яка належить до іншої групи або черги у графіку відключення.
Під знеструмлення не підпадають об’єкти критичної інфраструктури, тому будинок який живиться від тієї ж лінії, що й лікарня, водоканал або котельня також не відключать.
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