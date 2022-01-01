Українські воїни знищили вже майже 83 900 російських окупантів





Про це повідомили у Генштабі.



Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив ще й чимало своєї техніки. Мовиться про тисячі одиниць танків, бойових броньованих машин та іншого оснащення.



Огляньмо статистику детальніше:



- танків – 2 885 (+6) одиниць,

- бойових броньованих машин – 5 815 (+7) одиниць,

- артилерійських систем – 1 867 (+2) одиниць,

- РСЗВ – 393 (+0) одиниці,

- засобів ППО – 209 (+0) одиниць,

- літаків – 278 (+0) одиниць,

- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+0),

- крилатих ракет – 480 (+0),

- кораблів /катери – 16 (+0) одиниць;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 368 (+2) одиниць,

- спеціальна техніка – 161 (+0) одиниця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати окупантів на війні з Україною перевалили вже поза 80 тисяч особового складу. Станом на 19 листопада ЗСУ вже знешкодили 83 880 загарбників.Про це повідомили у Генштабі.Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив ще й чимало своєї техніки. Мовиться про тисячі одиниць танків, бойових броньованих машин та іншого оснащення.Огляньмо статистику детальніше:- танків – 2 885 (+6) одиниць,- бойових броньованих машин – 5 815 (+7) одиниць,- артилерійських систем – 1 867 (+2) одиниць,- РСЗВ – 393 (+0) одиниці,- засобів ППО – 209 (+0) одиниць,- літаків – 278 (+0) одиниць,- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+0),- крилатих ракет – 480 (+0),- кораблів /катери – 16 (+0) одиниць;- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 368 (+2) одиниць,- спеціальна техніка – 161 (+0) одиниця.

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