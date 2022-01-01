Українські воїни знищили вже майже 83 900 російських окупантів
Сьогодні, 10:00
Втрати окупантів на війні з Україною перевалили вже поза 80 тисяч особового складу. Станом на 19 листопада ЗСУ вже знешкодили 83 880 загарбників.
Про це повідомили у Генштабі.
Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив ще й чимало своєї техніки. Мовиться про тисячі одиниць танків, бойових броньованих машин та іншого оснащення.
Огляньмо статистику детальніше:
- танків – 2 885 (+6) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 815 (+7) одиниць,
- артилерійських систем – 1 867 (+2) одиниць,
- РСЗВ – 393 (+0) одиниці,
- засобів ППО – 209 (+0) одиниць,
- літаків – 278 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+0),
- крилатих ракет – 480 (+0),
- кораблів /катери – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 368 (+2) одиниць,
- спеціальна техніка – 161 (+0) одиниця.
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Про це повідомили у Генштабі.
Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив ще й чимало своєї техніки. Мовиться про тисячі одиниць танків, бойових броньованих машин та іншого оснащення.
Огляньмо статистику детальніше:
- танків – 2 885 (+6) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 815 (+7) одиниць,
- артилерійських систем – 1 867 (+2) одиниць,
- РСЗВ – 393 (+0) одиниці,
- засобів ППО – 209 (+0) одиниць,
- літаків – 278 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+0),
- крилатих ракет – 480 (+0),
- кораблів /катери – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 368 (+2) одиниць,
- спеціальна техніка – 161 (+0) одиниця.
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