День сержанта: бійців волинської ОМБр відзначили нагородами. ФОТО

День сержанта: бійців волинської ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
У Князівській 14-ій окремій механізованій бригаді, в районі виконання бойових завдань, відбулися урочистості з нагоди Дня сержанта.

Про це інформує пресслужба бригади.

Побратимів, які носять горде звання сержантів, привітав командир 14 омбр імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко та капелани бригади, отці Ігор та Володимир, поблагословивши воїнів на звитяжну службу та перемогу.

Хвилиною мовчання вшанували всіх побратимів, які віддали життя, захищаючи Україну.

Полковник Олександр Охріменко, вітаючи сержантський склад бригади, наголосив на тому, що вони – основа бригади і українського війська.
День сержанта: бійців волинської ОМБр відзначили нагородами. ФОТО

"Від ваших особистих, професійних і командирських якостей залежить виконання бойових завдань вашими підрозділами. Ми рухаємося вперед, а отже, ви – найкращі! Дякую вам за службу, панове сержанти! Бажаю міцного здоров’я і витримки для втілення нашої спільної мети – здобуття Перемоги!" - сказав Охріменко.

Сержанти отримали відомчі нагороди, Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, цінні подарунки, грамоти.

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Теги: військові 14 обмр, нагороди, день сержанта
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