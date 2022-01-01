У Луцьку зі знеструмлених ліфтів за день визволили понад пів сотні людей
Сьогодні, 06:23
Через аварійні вимкнення електроенергії із ліфтів у Луцьку за 17 листопада визволили 52 людини.
Про це розповів у коментарі Суспільному директор підприємства "Волиньліфт" Андрій Ткачук.
"Якщо вчора спочатку о 8:10 виключився район ЛПЗ, там було 12 чи 15 звільнень, і потім по районах, де йшли відключення, але у яких районах найбільше застрягло людей – систематизувати важко, бо відключення не системні", – сказав керівник підприємства.
Усього працівники підприємства обслуговують орієнтовно 700 луцьких підйомників. Окрім аварійної бригади, яка в місті одна, для порятунку людей з вимкнених підйомників у "Волиньліфті" створили додаткові пункти чергових.
"Зараз ми трошки переформатувалися: додатково до аварійної служби, яка чергує цілодобово, є ще по районах чергові, які допомагають – ЛПЗ, 40-ий, 33-ій", – зазначив Андрій Ткачук.
Окрім того, у "Волиньліфті" закликають людей у зв'язку з віяловими та аварійними відключеннями світла не використовувати ліфти без потреби, а у випадку блокування в кабіні – не вилазити з неї самостійно.
"На ЛПЗ пощастило, що ліфт зупинився на точній зупинці, де сходиться поріг. Бо якщо вилазити між поверхами, то є велика небезпека травмуватися, і такі випадки по Україні вже є. Закликаємо людей по можливості обмежити користування ліфтами. Ми працюємо на грані людських ресурсів", – каже керівник підприємства.
Андрій Ткачук додав: через відключення світла бувають перебої з мобільним зв'язком, тому у лучан можуть бути труднощі зі з'єднанням з диспетчером, а також диспетчерам складніше координувати роботу та інформувати аварійні бригади.
Алгоритм поводження при вимкненні електроенергії та правила поводження розвішують у кабінах підйомників, де знаходиться кнопка виклику диспетчера та є контакти аварійної бригади.
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Про це розповів у коментарі Суспільному директор підприємства "Волиньліфт" Андрій Ткачук.
"Якщо вчора спочатку о 8:10 виключився район ЛПЗ, там було 12 чи 15 звільнень, і потім по районах, де йшли відключення, але у яких районах найбільше застрягло людей – систематизувати важко, бо відключення не системні", – сказав керівник підприємства.
Усього працівники підприємства обслуговують орієнтовно 700 луцьких підйомників. Окрім аварійної бригади, яка в місті одна, для порятунку людей з вимкнених підйомників у "Волиньліфті" створили додаткові пункти чергових.
"Зараз ми трошки переформатувалися: додатково до аварійної служби, яка чергує цілодобово, є ще по районах чергові, які допомагають – ЛПЗ, 40-ий, 33-ій", – зазначив Андрій Ткачук.
Окрім того, у "Волиньліфті" закликають людей у зв'язку з віяловими та аварійними відключеннями світла не використовувати ліфти без потреби, а у випадку блокування в кабіні – не вилазити з неї самостійно.
"На ЛПЗ пощастило, що ліфт зупинився на точній зупинці, де сходиться поріг. Бо якщо вилазити між поверхами, то є велика небезпека травмуватися, і такі випадки по Україні вже є. Закликаємо людей по можливості обмежити користування ліфтами. Ми працюємо на грані людських ресурсів", – каже керівник підприємства.
Андрій Ткачук додав: через відключення світла бувають перебої з мобільним зв'язком, тому у лучан можуть бути труднощі зі з'єднанням з диспетчером, а також диспетчерам складніше координувати роботу та інформувати аварійні бригади.
Алгоритм поводження при вимкненні електроенергії та правила поводження розвішують у кабінах підйомників, де знаходиться кнопка виклику диспетчера та є контакти аварійної бригади.
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