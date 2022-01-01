Домашні інгаляції: що потрібно знати
Сьогодні, 04:15
У холодну пору року, коли збільшується кількість застудних захворювань, ми лікуємося різноманітними препаратами, використовуємо народні методи. Є й ті, хто покладається тільки на ресурси свого організму в подоланні хвороби.
Останнім часом стали популярними прилади для домашніх інгаляцій, зокрема, різноманітні небулайзери. Часто батьки купують їх для маленьких дітей, щоб ті під час застуди “подихали ліками”.
Як діє небулайзер та в яких випадках його можна використовувати, розповіли на сайті Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Інформують, що небулайзер розпилює рідину на настільки дрібні часточки, що вони можуть сягати нижніх дихальних шляхів, а саме бронхів та легень. Тому потрібен він саме при захворюваннях цих органів — бронхітах, трахеїтах, легеневих хворобах. Їх не лікують самостійно. Тому і небулайзер, і препарати, які в ньому використовують, може призначити тільки лікар!
Не рекомендується використовувати небулайзер самостійно під час симптомів застуди. Вона, зазвичай, розвивається у верхніх дихальних шляхах — порожнині носа або носоглотці. Виділення слизу і кашель свідчать про опір організму інфекції. Небулайзер не допоможе позбутися нежитю, а навпаки, може сприяти поширенню вірусу в нижні дихальні шляхи. Тим паче не варто застосовувати цей пристрій “для профілактики”.
Інформують також, що не можна в жодному разі проводити інгаляції з декасаном, будь-якими іншими антисептиками, мінеральною водою, фізрозчином, відварами трав тощо. Вони можуть викликати алергію, пошкодження дихальних шляхів і навіть набагато серйозніші наслідки.
При легких симптомах застуди пийте багато рідини, промивайте ніс сольовим розчином і забезпечуйте доступ у кімнату свіжого вологого повітря.
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Останнім часом стали популярними прилади для домашніх інгаляцій, зокрема, різноманітні небулайзери. Часто батьки купують їх для маленьких дітей, щоб ті під час застуди “подихали ліками”.
Як діє небулайзер та в яких випадках його можна використовувати, розповіли на сайті Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Інформують, що небулайзер розпилює рідину на настільки дрібні часточки, що вони можуть сягати нижніх дихальних шляхів, а саме бронхів та легень. Тому потрібен він саме при захворюваннях цих органів — бронхітах, трахеїтах, легеневих хворобах. Їх не лікують самостійно. Тому і небулайзер, і препарати, які в ньому використовують, може призначити тільки лікар!
Не рекомендується використовувати небулайзер самостійно під час симптомів застуди. Вона, зазвичай, розвивається у верхніх дихальних шляхах — порожнині носа або носоглотці. Виділення слизу і кашель свідчать про опір організму інфекції. Небулайзер не допоможе позбутися нежитю, а навпаки, може сприяти поширенню вірусу в нижні дихальні шляхи. Тим паче не варто застосовувати цей пристрій “для профілактики”.
Інформують також, що не можна в жодному разі проводити інгаляції з декасаном, будь-якими іншими антисептиками, мінеральною водою, фізрозчином, відварами трав тощо. Вони можуть викликати алергію, пошкодження дихальних шляхів і навіть набагато серйозніші наслідки.
При легких симптомах застуди пийте багато рідини, промивайте ніс сольовим розчином і забезпечуйте доступ у кімнату свіжого вологого повітря.
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