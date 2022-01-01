Домашні інгаляції: що потрібно знати

У холодну пору року, коли збільшується кількість застудних захворювань, ми лікуємося різноманітними препаратами, використовуємо народні методи. Є й ті, хто покладається тільки на ресурси свого організму в подоланні хвороби.Останнім часом стали популярними прилади для домашніх інгаляцій, зокрема, різноманітні небулайзери. Часто батьки купують їх для маленьких дітей, щоб ті під час застуди “подихали ліками”.Як діє небулайзер та в яких випадках його можна використовувати, розповіли на сайті Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.Інформують, що небулайзер розпилює рідину на настільки дрібні часточки, що вони можуть сягати нижніх дихальних шляхів, а саме бронхів та легень. Тому потрібен він саме при захворюваннях цих органів — бронхітах, трахеїтах, легеневих хворобах. Їх не лікують самостійно. Тому і небулайзер, і препарати, які в ньому використовують, може призначити тільки лікар!Не рекомендується використовувати небулайзер самостійно під час симптомів застуди. Вона, зазвичай, розвивається у верхніх дихальних шляхах — порожнині носа або носоглотці. Виділення слизу і кашель свідчать про опір організму інфекції. Небулайзер не допоможе позбутися нежитю, а навпаки, може сприяти поширенню вірусу в нижні дихальні шляхи. Тим паче не варто застосовувати цей пристрій “для профілактики”.Інформують також, що не можна в жодному разі проводити інгаляції з декасаном, будь-якими іншими антисептиками, мінеральною водою, фізрозчином, відварами трав тощо. Вони можуть викликати алергію, пошкодження дихальних шляхів і навіть набагато серйозніші наслідки.При легких симптомах застуди пийте багато рідини, промивайте ніс сольовим розчином і забезпечуйте доступ у кімнату свіжого вологого повітря.