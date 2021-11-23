Відключати електроенергію будуть всю зиму, – експерт





Про це в коментарі для Олексій Кучеренко.



«За моєю інформацією, нічний дефіцит електроенергії стався через відключення від системи атомних блоків на РАЕС та ХАЕС. В результаті пошкоджень через ракетний удар 15 листопада аварійно відімкнулась вся ХАЕС та два великих блоки РАЕС. В них не було зняття потужності, відповідно, їх не запускали. Зараз відкриваю вам таємницю. Тільки що спілкувався з представниками однієї з енергетичних компаній, від якої в першу чергу залежить Київ та область. Вони мені повідомили, що зараз буде покращення, оскільки до системи будуть приєднані ці блоки. До цього, дійсно, в Києві вночі був дефіцит генерації через мережеві пошкодження. Київ та область – це по суті одне ціле. Обмежили область, а разом з тим – частину Києва. Зараз, на вихідних, буде покращення» - повідомив парламентар.



На питання про те, чи може Україна імпортувати електроенергію, Олексій Кучеренко відповів так: «Коли імпорт нам потрібен, певною мірою він є. На західному кордоні. Але, на жаль, коли логістика електроенергії порушена, то система ділиться на "острови". 15 листопада були роз’єднані зв’язки між ними. Десь був профіцит, а десь – дефіцит. Наскільки західний імпорт може допомогти Києву – не гарантовано. Головний – логістичний фактор, логістика».



Про ключове – як довго в Україні триватимуть відключення, Кучеренко сказав наступне:



«Довго. Я думаю, однозначно всю зиму буде режим обмежень. Щодо тривалості відключень. Я гадаю, що нові удари будуть. Якщо немає ударів – ситуація буде виправлена, а нові удари призведуть до нових погіршень. Новий удар послабляє. Все як в боксі – сильний боксер, який пропускає удари, стає слабкішим, якщо не відбивається. Будемо молитись за наші системи ППО».

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