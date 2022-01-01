Україні планують виділити у 2023 році близько 17 мільярдів доларів на відбудову
Сьогодні, 02:02
Наступного року Україні планують виділити орієнтовно 17 мільярдів доларів на відновлення зруйнованої інфраструктури, зокрема доріг, мостів та енергетичних об’єктів.
Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, можливі декілька варіантів використання коштів від міжнародних партнерів — або закупівлі на відбудову України будуть проходити через вітчизняну систему держзакупівель, яку адаптують під міжнародні вимоги, або ж іноземну систему доведеться адаптувати під українське законодавство.
«Вже наступного року почнеться перший етап відбудови України, і ми маємо довести нашим міжнародним партнерам, що наша система публічних закупівель і політики можуть бути не гірші за системи Світового банку або ЄБРР», — зазначила Свириденко.
Вона додала, що Україну мають відбудовувати українці. «Ми маємо забезпечити активне залучення українського бізнесу до відбудови, ці гроші можуть і мають стати додатковою рушійною силою для розвитку економіки», — пояснила Свириденко.
Крім того, за її словами, при відбудові акцент повинен робитися на енергоефективності та енергонезалежності.
«Нам знадобляться нові сучасні технології, які в майбутньому зроблять наше життя більш комфортним», — наголосила Свириденко.
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Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, можливі декілька варіантів використання коштів від міжнародних партнерів — або закупівлі на відбудову України будуть проходити через вітчизняну систему держзакупівель, яку адаптують під міжнародні вимоги, або ж іноземну систему доведеться адаптувати під українське законодавство.
«Вже наступного року почнеться перший етап відбудови України, і ми маємо довести нашим міжнародним партнерам, що наша система публічних закупівель і політики можуть бути не гірші за системи Світового банку або ЄБРР», — зазначила Свириденко.
Вона додала, що Україну мають відбудовувати українці. «Ми маємо забезпечити активне залучення українського бізнесу до відбудови, ці гроші можуть і мають стати додатковою рушійною силою для розвитку економіки», — пояснила Свириденко.
Крім того, за її словами, при відбудові акцент повинен робитися на енергоефективності та енергонезалежності.
«Нам знадобляться нові сучасні технології, які в майбутньому зроблять наше життя більш комфортним», — наголосила Свириденко.
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