Україні планують виділити у 2023 році близько 17 мільярдів доларів на відбудову





Про це Юлія Свириденко.



За її словами, можливі декілька варіантів використання коштів від міжнародних партнерів — або закупівлі на відбудову України будуть проходити через вітчизняну систему держзакупівель, яку адаптують під міжнародні вимоги, або ж іноземну систему доведеться адаптувати під українське законодавство.



«Вже наступного року почнеться перший етап відбудови України, і ми маємо довести нашим міжнародним партнерам, що наша система публічних закупівель і політики можуть бути не гірші за системи Світового банку або ЄБРР», — зазначила Свириденко.



Вона додала, що Україну мають відбудовувати українці. «Ми маємо забезпечити активне залучення українського бізнесу до відбудови, ці гроші можуть і мають стати додатковою рушійною силою для розвитку економіки», — пояснила Свириденко.



Крім того, за її словами, при відбудові акцент повинен робитися на енергоефективності та енергонезалежності.



«Нам знадобляться нові сучасні технології, які в майбутньому зроблять наше життя більш комфортним», — наголосила Свириденко.

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