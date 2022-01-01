Україні планують виділити у 2023 році близько 17 мільярдів доларів на відбудову

Україні планують виділити у 2023 році близько 17 мільярдів доларів на відбудову
Наступного року Україні планують виділити орієнтовно 17 мільярдів доларів на відновлення зруйнованої інфраструктури, зокрема доріг, мостів та енергетичних об’єктів.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, можливі декілька варіантів використання коштів від міжнародних партнерів — або закупівлі на відбудову України будуть проходити через вітчизняну систему держзакупівель, яку адаптують під міжнародні вимоги, або ж іноземну систему доведеться адаптувати під українське законодавство.

«Вже наступного року почнеться перший етап відбудови України, і ми маємо довести нашим міжнародним партнерам, що наша система публічних закупівель і політики можуть бути не гірші за системи Світового банку або ЄБРР», — зазначила Свириденко.

Вона додала, що Україну мають відбудовувати українці. «Ми маємо забезпечити активне залучення українського бізнесу до відбудови, ці гроші можуть і мають стати додатковою рушійною силою для розвитку економіки», — пояснила Свириденко.

Крім того, за її словами, при відбудові акцент повинен робитися на енергоефективності та енергонезалежності.

«Нам знадобляться нові сучасні технології, які в майбутньому зроблять наше життя більш комфортним», — наголосила Свириденко.

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Теги: Юлія Свириденко, відбудова
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