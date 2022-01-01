Добрі новини від ВолиньPost за 18 листопада
18 листопад, 23:20
І в такий лихий час добрим новинам бути, адже завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня!
Тож, аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, традиційно нагадуємо про найкращі новини за цей день, 18 листопада:
Швеція надасть Україні пакет допомоги на 300 млн доларів
Шведський парламент схвалив пропозицію фінансового комітету і надав уряду повноваження передати Україні оборонну техніку і спорядження на суму понад 3 млрд шведських крон, або майже 300 млн доларів.
Йдеться про системи протиповітряної оборони, включаючи боєприпаси, а також броньовану техніку, прицільні пристрої, індивідуальне спорядження, в тому числі зимові комплекти, намети та маскувальні сітки.
Морпіх Діанов віддав зібрані йому гроші для дітей загиблих захисників «Азовсталі»
Визволений з полону морський піхотинець Михайло Діанов переказав зібрані для нього благодійниками 3 млн грн родинам загиблих оборонців «Азовсталі».
«Як я і обіцяв починаю передавати зібрані мені на допомогу гроші тим, хто цього потребує. Дуже багато часу і зусиль пішло на те, щоб переконатись, кому я на справді можу довіряти. Як я казав, ваші гроші – це величезна відповідальність. Перші 3 млн гривень я перевів Асоціації родин захисників «Азовсталі». Організацією керують в тому числі самі азовстальці, і вони знають яким сім’ям зараз найбільше потрібна допомога. … Ці гроші підуть дітям загиблих героїв Азовсталі», – написав Михайло Діанов 17 листопада у фейсбуці.
Жителі громади на Волині купили автомобіль для земляка, який на фронті. ФОТО
За допомогою у придбанні автомобіля звернувся горохівчанин Максим Кондратюк, який захищає Україну. Валентин Кузьменко, який неодноразово допомагав нашим військовим, організовав збір коштів, за які придбали авто марки Mercedes Vito, котре вже доставили на передову, укомплектувавши його продуктами харчування, медикаментами та автозапчастинами.
Іподиякон з Волині пройшов у фінал шоу «Голос країни»
Талановитий співак із села Сошичне Камінь-Каширського району Василь Палюх втретє підкорив серця тренерів популярного вокального телешоу й тепер позмагається за його головний приз – запис пісні та її трансляцію на радіо, а також зйомку відеокліпу.
У волинянина з інфарктом дорогою в медзаклад зупинилося серце: медики врятували пацієнта
17 листопада у Нововолинську врятували 63-річного пацієнта з болями в ділянці серця. У пацієнта діагностували гострий інфаркт міокарду.
Дорогою до медзакладу – зафіксували зупинку кровообігу та дихання, медики виконали ефективні реанімаційні заходи, що дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.
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Тож, аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, традиційно нагадуємо про найкращі новини за цей день, 18 листопада:
Швеція надасть Україні пакет допомоги на 300 млн доларів
Шведський парламент схвалив пропозицію фінансового комітету і надав уряду повноваження передати Україні оборонну техніку і спорядження на суму понад 3 млрд шведських крон, або майже 300 млн доларів.
Йдеться про системи протиповітряної оборони, включаючи боєприпаси, а також броньовану техніку, прицільні пристрої, індивідуальне спорядження, в тому числі зимові комплекти, намети та маскувальні сітки.
Морпіх Діанов віддав зібрані йому гроші для дітей загиблих захисників «Азовсталі»
Визволений з полону морський піхотинець Михайло Діанов переказав зібрані для нього благодійниками 3 млн грн родинам загиблих оборонців «Азовсталі».
«Як я і обіцяв починаю передавати зібрані мені на допомогу гроші тим, хто цього потребує. Дуже багато часу і зусиль пішло на те, щоб переконатись, кому я на справді можу довіряти. Як я казав, ваші гроші – це величезна відповідальність. Перші 3 млн гривень я перевів Асоціації родин захисників «Азовсталі». Організацією керують в тому числі самі азовстальці, і вони знають яким сім’ям зараз найбільше потрібна допомога. … Ці гроші підуть дітям загиблих героїв Азовсталі», – написав Михайло Діанов 17 листопада у фейсбуці.
Жителі громади на Волині купили автомобіль для земляка, який на фронті. ФОТО
За допомогою у придбанні автомобіля звернувся горохівчанин Максим Кондратюк, який захищає Україну. Валентин Кузьменко, який неодноразово допомагав нашим військовим, організовав збір коштів, за які придбали авто марки Mercedes Vito, котре вже доставили на передову, укомплектувавши його продуктами харчування, медикаментами та автозапчастинами.
Іподиякон з Волині пройшов у фінал шоу «Голос країни»
Талановитий співак із села Сошичне Камінь-Каширського району Василь Палюх втретє підкорив серця тренерів популярного вокального телешоу й тепер позмагається за його головний приз – запис пісні та її трансляцію на радіо, а також зйомку відеокліпу.
У волинянина з інфарктом дорогою в медзаклад зупинилося серце: медики врятували пацієнта
17 листопада у Нововолинську врятували 63-річного пацієнта з болями в ділянці серця. У пацієнта діагностували гострий інфаркт міокарду.
Дорогою до медзакладу – зафіксували зупинку кровообігу та дихання, медики виконали ефективні реанімаційні заходи, що дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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