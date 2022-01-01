Швеція надасть Україні пакет допомоги на 300 млн доларів





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Йдеться про системи протиповітряної оборони, включаючи боєприпаси, а також броньовану техніку, прицільні пристрої, індивідуальне спорядження, в тому числі зимові комплекти, намети та маскувальні сітки.



"Це більший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх партій, разом узятих. Це найбільша робота, яку ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів у тому, що, на їхню думку, їм потрібно прямо зараз", - заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.



Міністр оборони Пол Йонсон підкреслив, що новий пакет військової техніки включає необхідне для захисту України спорядження, що допоможе українцям вистояти перед натиском російських ракет в останні тижні.



Нещодавно Міністерство оборони Швеції після засідання Ради Європейського союзу заявило, що найближчим часом воно вирішить питання щодо надання Україні новітньої зброї.



Нагадаємо, Швеція вже передала Україні озброєння у межах семи різних пакетів підтримки. До них входили бронебійні снаряди, засоби розмінування, протитанкова зброя, кулемети, артилерійські боєприпаси й тренування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шведський парламент схвалив пропозицію фінансового комітету і надав уряду повноваження передати Україні оборонну техніку і спорядження на суму понад 3 млрд шведських крон, або майже 300 млн доларів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне веб-представництво парламенту Sveriges Riksdag.Йдеться про системи протиповітряної оборони, включаючи боєприпаси, а також броньовану техніку, прицільні пристрої, індивідуальне спорядження, в тому числі зимові комплекти, намети та маскувальні сітки."Це більший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх партій, разом узятих. Це найбільша робота, яку ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів у тому, що, на їхню думку, їм потрібно прямо зараз", - заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.Міністр оборони Пол Йонсон підкреслив, що новий пакет військової техніки включає необхідне для захисту України спорядження, що допоможе українцям вистояти перед натиском російських ракет в останні тижні.Нещодавно Міністерство оборони Швеції після засідання Ради Європейського союзу заявило, що найближчим часом воно вирішить питання щодо надання Україні новітньої зброї.Нагадаємо, Швеція вже передала Україні озброєння у межах семи різних пакетів підтримки. До них входили бронебійні снаряди, засоби розмінування, протитанкова зброя, кулемети, артилерійські боєприпаси й тренування.

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