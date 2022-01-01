Швеція надасть Україні пакет допомоги на 300 млн доларів

Швеція надасть Україні пакет допомоги на 300 млн доларів
Шведський парламент схвалив пропозицію фінансового комітету і надав уряду повноваження передати Україні оборонну техніку і спорядження на суму понад 3 млрд шведських крон, або майже 300 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне веб-представництво парламенту Sveriges Riksdag.

Йдеться про системи протиповітряної оборони, включаючи боєприпаси, а також броньовану техніку, прицільні пристрої, індивідуальне спорядження, в тому числі зимові комплекти, намети та маскувальні сітки.

"Це більший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх партій, разом узятих. Це найбільша робота, яку ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів у тому, що, на їхню думку, їм потрібно прямо зараз", - заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Міністр оборони Пол Йонсон підкреслив, що новий пакет військової техніки включає необхідне для захисту України спорядження, що допоможе українцям вистояти перед натиском російських ракет в останні тижні.

Нещодавно Міністерство оборони Швеції після засідання Ради Європейського союзу заявило, що найближчим часом воно вирішить питання щодо надання Україні новітньої зброї.

Нагадаємо, Швеція вже передала Україні озброєння у межах семи різних пакетів підтримки. До них входили бронебійні снаряди, засоби розмінування, протитанкова зброя, кулемети, артилерійські боєприпаси й тренування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, допомога, Швеція, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Швеція надасть Україні пакет допомоги на 300 млн доларів
Сьогодні, 01:15
18 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 листопада
17 листопад, 23:33
Волинянам присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України»
17 листопад, 22:58
Європарламент узгодив резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму
17 листопад, 22:29
Схожі новини
Байден попросив Конгрес виділити ще 37,7 мільярда доларів на допомогу Україні Байден попросив Конгрес виділити ще 37,7 мільярда доларів на допомогу Україні
16 листопад, 03:41
Нідерланди направлять 100 інструкторів для навчання українських воїнів Нідерланди направлять 100 інструкторів для навчання українських воїнів
10 листопад, 07:33
Україна отримала першу партію БМП від Греції Україна отримала першу партію БМП від Греції
04 листопад, 07:39
Постачання Україні ППО – пріоритет для США і союзників, – Пентагон Постачання Україні ППО – пріоритет для США і союзників, – Пентагон
02 листопад, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Швеція надасть Україні пакет допомоги на 300 млн доларів
Сьогодні, 01:15
 0
18 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 17 листопада
17 листопад, 23:33
 0
Волинянам присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України»
17 листопад, 22:58
 0
Європарламент узгодив резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму
17 листопад, 22:29
 0
Медіа
відео
1/8