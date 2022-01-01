У волинському місті здали крові для 1134 військових та цивільних

У Нововолинську у місцевій центральній міській лікарні здали крові, яку використали для 1134 пацієнтів закладу та для постраждалих військових та цивільних.Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.Протягом всього періоду війської агресії Росії мешканці Нововолинської громади вкотре здали кров, аби рятувати життя цивільних та військових.Нововолинська ЦМЛ 17 листопада доставила ще 13 донорів із резерву, серед яких троє - медичні працівники та один Почесний донор (100 кровоздач) - Леонід Касянчук.За 10 місяців із крові, яку здали мешканці Нововолинської громади, виготовили 1134 дози компонентів крові.Пацієнтам НЦМЛ перелили 590 доз, а 544 дози використані для лікування поранених військових та цивільних у військових госпіталях."Хочемо також висловити вдячність нововолинським підприємцям, які передають смаколики для донорів: Віталію Бадзюню, Ольгі Ковальчук,Андрію Побігуну та Олегу Приступчуку!Записатися у базу донорів: 067 756 09 34 (Володимир Миколайович Середюк)", - йдеться у дописі.