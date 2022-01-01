Морпіх Діанов віддав зібрані йому гроші для дітей загиблих захисників «Азовсталі»

Михайло Діанов переказав зібрані для нього благодійниками 3 млн грн родинам загиблих оборонців «Азовсталі».



Гроші він переказав на рахунок Ффонду підтримки родин захисників «Азовсталі» і підтвердив свої слова скріном переказу, - повідомляє



«Як я і обіцяв починаю передавати зібрані мені на допомогу гроші тим, хто цього потребує. Дуже багато часу і зусиль пішло на те, щоб переконатись, кому я на справді можу довіряти. Як я казав, ваші гроші – це величезна відповідальність. Перші 3 млн гривень я перевів Асоціації родин захисників «Азовсталі». Організацією керують в тому числі самі азовстальці, і вони знають яким сім’ям зараз найбільше потрібна допомога. … Ці гроші підуть дітям загиблих героїв Азовсталі», – написав Михайло Діанов 17 листопада у фейсбуці.



Нагадаємо, у жовтні Михайло Діанов повідомив, що передасть на лікування побратимам 23,4 млн грн. На той час це була повна сума, яку він отримав від пожертв небайдужих людей для лікування та відновлення. Втім оплатити необхідні Діанову операції погодився Рінат Ахметов, тому усі пожертви чоловік вирішив передати на потреби поранених військових.



Михайло Діанов служив у батальйоні морської піхоти 36 бригади. Він був серед захисників Маріуполя та «Азовсталі». Під час боїв військовий отримав важке поранення руки. Через відсутність нормальної медичної допомоги кістка неправильно зрослася. З російського полону його звільнили наприкінці вересня. Тепер чоловік потребує операцій та тривалого лікування.

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