Ізраїль дозволив постачати Україні озброєння власного виробництва





Про це повідомляє



Нещодавно Ізраїль під тиском США погодився профінансувати закупівлю «стратегічних матеріалів» на мільйони доларів для українських військових дій – про це стало відомо Haaretz.



Західні дипломатичні джерела повідомили, що згода вищого політичного та безпекового ешелону влади в Єрусалимі надійшла після того, як адміністрація Байдена зажадала від Ізраїлю розширити допомогу, яку він надає Києву, а не задовольнятися лише гуманітарною допомогою.



За інформацією від джерел, які контактували з журналістом Йосі Мелманом, матеріали передавали через одну із країн НАТО, яка постачає зброю для України.



На цей крок, за даними журналістських джерел у дипломатичних колах, Ізраїль погодився після того, як адміністрація Байдена закликала його відмовитися від лише гуманітарної допомоги.



Про що може йти мова?

Головними видами військової продукції, яку Ізраїль продає іншим країнам, давно вважають розвідувальні безпілотні літальні апарати. За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу, у 1985-2014 роках 60,7% усіх експортованих БПЛА у світі були вироблені в Ізраїлі. Також на світовому ринку озброєння добре відомі різні бойові системи ізраїльського виробництва, включаючи дистанційно керовані модулі, радари й сенсори. Окрім цього, Ізраїль модернізує радянську авіацію та бронетехніку.



Ізраїль славиться своїми протитанковими ракетними комплексами, радарами, безпілотною авіацією та модернізованою бойовою технікою радянських зразків.



Великим попитом користуються надані Ізраїлем послуги з удосконалення та технічного обслуговування військової техніки, затребувані ізраїльські боєприпаси та обладнання для вогневих позицій, великою популярністю у світі користуються ізраїльські радари та різні радіолокаційні системи, спостережно-оптичні системи.



Покупцями ізраїльської зброї є різні країни Азії, наприклад, Індія та країни азіатсько-тихоокеанського регіону, країни Європи, Північна Америка, Латинська Америка та Африка.



Один із найпопулярніших зразків озброєння – ізраїльський комплекс SPIKE. Він входить до складу сімейства ПТРК ізраїльської фірми Rafael, яке включає легкий Spike-SR з дальністю стрільби до 1500 м, Spike-MR з дальністю до 2500 м, Spike-ER з дальністю до 8000м та Spike- NLOS із дальністю до 25 км. Комплекс SPIKE – один із найуспішніших експортних товарів військового призначення Ізраїлю. Станом на 2022 рік у світі продано понад 30 000 ракет SPIKE та близько 5 000 використано. Комплекс прийнятий на озброєння 14 країн блоку НАТО, а його виробництво локалізовано в декількох країнах альянсу і вони – союзники України.



Не менш поширеними вважають й ізраїльські безпілотники. Ізраїль щорічно експортує чимало БПЛА, наприклад, розвідувальні Orbiter 2M і Aerostar, а також ударні Hermes 450 та Heron-1. Одними із найвідоміших безпілотних ударних комплексів стали ізраїльські дрони-камікадзе IAI Harop. Вони можуть наносити удари на стратегічну глибину в глибокому тилу супротивника на дальність до 1000 км.



Також ізраїльські оборонні компанії неодноразово постачали свої компоненти для модернізації або самостійно модернізували радянські зразки бойової авіації та бронетехніки, особливо танки Т-72. Зокрема, ізраїльська компанія Elbit прославилась своїми модернізаціями радянських МиГ-29 та МиГ-21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ізраїль надав членам НАТО, зокрема Великій Британії, дозвіл на поставку в Україну озброєнь, зокрема систем керування вогнем та електрооптичних комплексів, котрі містять ізраїльські компоненти.Про це повідомляє Мілітарний , посилаючись на ізраїльське видання Нaaretz.Нещодавно Ізраїль під тиском США погодився профінансувати закупівлю «стратегічних матеріалів» на мільйони доларів для українських військових дій – про це стало відомо Haaretz.Західні дипломатичні джерела повідомили, що згода вищого політичного та безпекового ешелону влади в Єрусалимі надійшла після того, як адміністрація Байдена зажадала від Ізраїлю розширити допомогу, яку він надає Києву, а не задовольнятися лише гуманітарною допомогою.За інформацією від джерел, які контактували з журналістом Йосі Мелманом, матеріали передавали через одну із країн НАТО, яка постачає зброю для України.На цей крок, за даними журналістських джерел у дипломатичних колах, Ізраїль погодився після того, як адміністрація Байдена закликала його відмовитися від лише гуманітарної допомоги.Головними видами військової продукції, яку Ізраїль продає іншим країнам, давно вважають розвідувальні безпілотні літальні апарати. За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу, у 1985-2014 роках 60,7% усіх експортованих БПЛА у світі були вироблені в Ізраїлі. Також на світовому ринку озброєння добре відомі різні бойові системи ізраїльського виробництва, включаючи дистанційно керовані модулі, радари й сенсори. Окрім цього, Ізраїль модернізує радянську авіацію та бронетехніку.Ізраїль славиться своїми протитанковими ракетними комплексами, радарами, безпілотною авіацією та модернізованою бойовою технікою радянських зразків.Великим попитом користуються надані Ізраїлем послуги з удосконалення та технічного обслуговування військової техніки, затребувані ізраїльські боєприпаси та обладнання для вогневих позицій, великою популярністю у світі користуються ізраїльські радари та різні радіолокаційні системи, спостережно-оптичні системи.Покупцями ізраїльської зброї є різні країни Азії, наприклад, Індія та країни азіатсько-тихоокеанського регіону, країни Європи, Північна Америка, Латинська Америка та Африка.Один із найпопулярніших зразків озброєння – ізраїльський комплекс SPIKE. Він входить до складу сімейства ПТРК ізраїльської фірми Rafael, яке включає легкий Spike-SR з дальністю стрільби до 1500 м, Spike-MR з дальністю до 2500 м, Spike-ER з дальністю до 8000м та Spike- NLOS із дальністю до 25 км. Комплекс SPIKE – один із найуспішніших експортних товарів військового призначення Ізраїлю. Станом на 2022 рік у світі продано понад 30 000 ракет SPIKE та близько 5 000 використано. Комплекс прийнятий на озброєння 14 країн блоку НАТО, а його виробництво локалізовано в декількох країнах альянсу і вони – союзники України.Не менш поширеними вважають й ізраїльські безпілотники. Ізраїль щорічно експортує чимало БПЛА, наприклад, розвідувальні Orbiter 2M і Aerostar, а також ударні Hermes 450 та Heron-1. Одними із найвідоміших безпілотних ударних комплексів стали ізраїльські дрони-камікадзе IAI Harop. Вони можуть наносити удари на стратегічну глибину в глибокому тилу супротивника на дальність до 1000 км.Також ізраїльські оборонні компанії неодноразово постачали свої компоненти для модернізації або самостійно модернізували радянські зразки бойової авіації та бронетехніки, особливо танки Т-72. Зокрема, ізраїльська компанія Elbit прославилась своїми модернізаціями радянських МиГ-29 та МиГ-21.

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