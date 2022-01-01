Жителі громади на Волині купили автомобіль для земляка, який на фронті. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Жителі Горохівської громади зібрали гроші та придбали автомобіль, щоб передати для земляка, який захищає Україну на передовій.
Про це повідомляють на сайті Горохівської міської територіальної громади.
За допомогою у придбанні автомобіля звернувся горохівчанин Максим Кондратюк, який захищає Україну. Валентин Кузьменк, який неодноразово допомагав нашим військовим, організовав збір коштів, за які придбали авто марки Mercedes Vito, котре вже доставили на передову, укомплектувавши його продуктами харчування, медикаментами та автозапчастинами.
Працівники міської ради теж долучилися до волонтерських зборів, спрямувавши частину щомісячного благодійного збору коштів в підтримку Збройних Сил України.
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Про це повідомляють на сайті Горохівської міської територіальної громади.
За допомогою у придбанні автомобіля звернувся горохівчанин Максим Кондратюк, який захищає Україну. Валентин Кузьменк, який неодноразово допомагав нашим військовим, організовав збір коштів, за які придбали авто марки Mercedes Vito, котре вже доставили на передову, укомплектувавши його продуктами харчування, медикаментами та автозапчастинами.
Працівники міської ради теж долучилися до волонтерських зборів, спрямувавши частину щомісячного благодійного збору коштів в підтримку Збройних Сил України.
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