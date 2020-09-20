Місцеві бюджети Волині отримали 123 мільйони податку від власників нерухомості

Власники нерухомості на Волині додали громадам 123 мільйони гривеньподатку упродовж десяти місяців 2022 року.Про це повідомляють у ГУ ДПС у Волинській області.власники нерухомості на Волині сплатили домісцевих бюджетів 123 мільйони гривень податку на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки.Показники сплати податку за нерухоме майно за підсумками десяти місяців поточного року дещо перевищують минулорічні показники за аналогічний період.Майнові податки становлять вагому частку доходів місцевих бюджетів.Тому у податковій службі звертають увагу власників нерухомості - юридичних та фізичних осіб, на важливості своєчасної сплати податків.«Бюджети громад, на території яких знаходяться об’єкти нерухомості, сформовані з врахуванням надходжень від оподаткування майна. Тому всі, хто має таку можливість, повинні виконувати податкові зобов’язання. Безумовно, що запровадження воєнного стану суттєво корегує економічні процеси та життя громадян. Але на територіях, де не ведуться активні бойові дії, платники повинні перераховувати податки до бюджету своєчасно. Сплачені податки – фінансова основа для підтримання у належному стані об’єктів інфраструктури та виконання соціальних програм», - наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області