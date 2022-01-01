У Луцьку встановили роботизовані решітки, які очищують стічні води. ФОТО

В обласному центрі Волині на одній із каналізаційно-насосних станцій «Луцькводоканалу» встановили роботизовані системи функціонування.Попри надскладні часи підприємство «Луцькводоканал» працює над реконструкцією своїх об’єктів і впровадженням сучасних технологій, які дозволяють автоматизувати процес роботи, фактично виключаючи «людський фактор» із процесу, - повідомляють у «Луцькводоканалі»."Ми віримо в ЗСУ і в перемогу України, а тому не зупиняємось на шляху впровадження інновацій. Однією з таких новинок стало встановлення перших роботизованих механічних решіток для очищення стічних вод, які після проходження через каналізаційно-насосну станцію (КНС) потрапляють на очисні споруди підприємства", - йдеться у дописі.Решітки призначені для очищення стічної води від сміття і крупних елементів, яких не повинно бути в стоках. Адже, на жаль, чимало споживачів продовжують викидати сміття в каналізацію у великих обсягах. Такі порушення не тільки призводить до забиття каналізації – працівники підприємства змушені вручну вигрібати сміття зі стічних вод, що є фізично складно, витратно у часі й дуже неприємно.Саме новітні роботизовані решітки дозволяють усунути необхідність ручного вибирання сміття зі стоків. Нова система, яка вже функціонує на одній із КНС Луцька, самостійно контролює весь потік сміття, яке поступає на КНС, також решітки автоматично очищають і забирають сміттєві відходи зі стічних вод. Перші дні впровадження нової технології показали, що сміття зі стічних вод відбирається втричі більше і швидко. А отже стоки від однієї з найбільших КНС будуть потрапляти на очисні споруди в значно кращому стані, очищені від сміттєвих відходів. А це поліпшить експлуатацію систем в цілому.Обладнання придбане і встановлене коштом підприємства. Загальна вартість – близько 1,9 млн грн.Наступного року підприємство докладе максимум зусиль, щоб автоматизувати й інші КНС, адже це суттєво поліпшить якість стоків, які поступають на очисні споруди, і в цілому вдосконалить функціонування систем водоканалу. Разом із тим новітнє обладнання вивільнить людей від складної і неприємної роботи.Варто зауважити, що КНС, на якій встановлені роботизовані решітки, уже переходить на автономний режим роботи і управління процесами, коли певну роботу і певні рішення виконує «штучний інтелект». Там встановлено автоматичні решітки, автоматичну систему погодинного обліку енергоресурсів, систему автоматичного керування і диспетчеризації насосним обладнанням, а також сучасну систему автоматизації і контролю за якістю атмосферного повітря на території КНС. Усе це обладнання функціонує без втручання людського фактору.