Курс валют у Луцьку 18 листопада
Сьогодні, 09:22
18 листопада долар продають за 40,45.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,70, а продають за – 41,05.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають за 8,80.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,70, а продають за – 41,05.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають за 8,80.
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