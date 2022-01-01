Курс валют у Луцьку 18 листопада

Курс валют у Луцьку 18 листопада
18 листопада долар продають за 40,45.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40,70, а продають за – 41,05.

Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають за 8,80.

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Теги: Курс валют, долари в обмінниках
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