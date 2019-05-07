Де на Волині вимикатимуть електроенергію 18 листопада

Де на Волині вимикатимуть електроенергію 18 листопада
18 листопада НЕК «Укренерго» введені в дію графіки погодинного відключення електричної енергії (ГПВ).

Про це повідомляє «Волиньобленерго».

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Графіки аварійних відключень (ГАВ) продовжують діяти до отримання розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго» про їх відміну.

Через паралельне застосування диспетчером НЕК «Укренерго» планового графіку погодинного відключення (ГПВ) та екстреного графіку аварійного відключення (ГАВ) перерви в електропостачанні можуть тривати довше або електроенергія може зникати не в ті години, як заявлено у попередньо розробленому плані.

Також час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися від заявленого у графіку погодинного відключення (ГПВ) на 10–20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Порядок застосування черг відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером НЕК «Укренерго».

Волинян просять із розумінням поставитись до ситуації, що склалась.

Звертають також увагу на те, що навіть у дні застосування ГПВ та ГАВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.

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Теги: відключення, графік
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