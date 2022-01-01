На мосту, що з’єднує Перемоги і Соборності, – аварія: рух ускладнений





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Відомо, що зіткнулися Mitsubishi, Toyota та бус Mercedes.



Автомобілі зазнали значних пошкоджень.



Через те, що автівки досі перебувають на проїжджій частині, а поліцейські оформляють ДТП, рук мостом суттєво ускладнений.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На шляхопроводі, який з’єднує проспекти Перемоги та Соборності, вранці 18 листопада сталася аварія за участю трьох автомобілів.Про цеповідомили очевидці.Відомо, що зіткнулися Mitsubishi, Toyota та бус Mercedes.Автомобілі зазнали значних пошкоджень.Через те, що автівки досі перебувають на проїжджій частині, а поліцейські оформляють ДТП, рук мостом суттєво ускладнений.

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