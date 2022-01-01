На мосту, що з’єднує Перемоги і Соборності, – аварія: рух ускладнений

На мосту, що з’єднує Перемоги і Соборності, – аварія: рух ускладнений
На шляхопроводі, який з’єднує проспекти Перемоги та Соборності, вранці 18 листопада сталася аварія за участю трьох автомобілів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Відомо, що зіткнулися Mitsubishi, Toyota та бус Mercedes.

Автомобілі зазнали значних пошкоджень.

Через те, що автівки досі перебувають на проїжджій частині, а поліцейські оформляють ДТП, рук мостом суттєво ускладнений.

На мосту, що з’єднує Перемоги і Соборності, – аварія: рух ускладнений
На мосту, що з’єднує Перемоги і Соборності, – аварія: рух ускладнений


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Теги: аварія, ускладений рух
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