Лучан просять платити за проїзд виключно картками «City Card»





Для того, аби уникнути конфліктних ситуацій з контролерами, лучан просять користуватись для оплати проїзду виключно картками «City Card», повідомляють у міськраді.



«Просимо віднестись до цього питання з розумінням та відповідальністю, оскільки картка «City Card» забезпечує зв’язок із сервером системи автоматизованого обліку оплати проїзду офлайн», – зауважують у відділі транспорту.



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