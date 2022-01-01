Лучан просять платити за проїзд виключно картками «City Card»

Лучан просять платити за проїзд виключно картками «City Card»
У зв’язку із плановими та аварійними відключеннями електроенергії, відсутністю стабільного зв’язку із серверами банків, мобільних операторів відбуваються збої в оплаті проїзду в громадському транспорті за допомогою банківських карток та мобільних додатків.

Для того, аби уникнути конфліктних ситуацій з контролерами, лучан просять користуватись для оплати проїзду виключно картками «City Card», повідомляють у міськраді.

«Просимо віднестись до цього питання з розумінням та відповідальністю, оскільки картка «City Card» забезпечує зв’язок із сервером системи автоматизованого обліку оплати проїзду офлайн», – зауважують у відділі транспорту.

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Теги: «City Card», варте уваги
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