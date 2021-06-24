На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 10:50
Волинські рятувальники ліквідували дві пожежі у будинках.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
17 листопада о 04:33 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Красноволя на Ковельщині. О 06:01 горіння, що виникло в кухні й поширилося на незначну площі перекриття, ліквідували рятувальники 19 та 4 ДПРЧ, повідомили у ДСНС Волині.
За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей.
За півтори години рятувальники 4 ДПРЧ знову вирушили за сигналом тривоги – горів цегляний будинок на вулиці Драгоманова у Ковелі. Пожежу, що виникла в одній з кімнат будинку, поширилася на стіну й оздоблення стелі, локалізували о 07:41, ліквідували – о 08:07.
Імовірно, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
17 листопада о 04:33 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Красноволя на Ковельщині. О 06:01 горіння, що виникло в кухні й поширилося на незначну площі перекриття, ліквідували рятувальники 19 та 4 ДПРЧ, повідомили у ДСНС Волині.
За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей.
За півтори години рятувальники 4 ДПРЧ знову вирушили за сигналом тривоги – горів цегляний будинок на вулиці Драгоманова у Ковелі. Пожежу, що виникла в одній з кімнат будинку, поширилася на стіну й оздоблення стелі, локалізували о 07:41, ліквідували – о 08:07.
Імовірно, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
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