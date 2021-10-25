На Волині попрощалися із загиблим гранатометником Олександром Смідюком. ФОТО

На Волині попрощалися із загиблим гранатометником Олександром Смідюком. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм, що загинув на російсько-українській війні, Олександром Смідюком.

Про це повідомляє Колодяжненська громада.

«Колодяжненська громада припадає навколішки до землі, рясно встеленої осінніми квітами, віддаючи останню шану справжньому сину України, нашому славному воїну, якого сьогодні ми провели в останню дорогу. Ще один житель нашої громади, уродженець с. Воля Любитівська, наш мужній захисник поповнив ряди небесного легіону.

Герой Смідюк Олександр не стояв осторонь і під час антитерористичної операції на Сході, і, не зволікаючи та не задумуючись, пішов захищати нас з вами і тепер», - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися із загиблим гранатометником Олександром Смідюком. ФОТО

Олександр був призваний 9 березня Ковельським РТЦК і служив гранатометником І парашутно-десантної роти І парашутно-десантного батальйону 25 Окремої повітряно-десантної бригади. 2 листопада аід селом Терни Краматорського району Донецької області боєць загинув від тяжких поранень, несумісних з життям.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!


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Теги: Смідюк, Волинь, загиблий воїн, похорон
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