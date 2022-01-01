Чому будинок у Луцьку був півтори доби без газопостачання. ВІДЕО





Про це Лідія Бовчалюк.



Щоб повернути газопостачання жильцям будинку запропонували укласти договори на технічне обслуговування внутрішньогазових мереж.



«Вони почали майже вимагати складення договору технічного обслуговування внутрішньо газових мереж. Вартість його становить 300 гривень, оплата проводилася на місці у квартирах готівкою. На запитання, що буде, якщо я не складу договір, була відповідь, що газопостачання не буде», – розповів мешканець будинку Василь Козачук.



За словами майстра «Волиньгазу» Руслана Янчика, перекрили газ у будинку через витік. Щодо договорів, то раніше технічне обслуговування будинкових систем входило до тарифу за доставку газу. Зараз, каже майстер, це поклали на власників помешкань. Такі правила діють з 2018 року.



Детальніше – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багатоквартирний будинок на проспекті Грушевського, 17 у Луцьку півтори доби був без газопостачання. Мешканці кажуть, що його відімкнули без попередження.Про це Суспільному повідомила жителькаЩоб повернути газопостачання жильцям будинку запропонували укласти договори на технічне обслуговування внутрішньогазових мереж.«Вони почали майже вимагати складення договору технічного обслуговування внутрішньо газових мереж. Вартість його становить 300 гривень, оплата проводилася на місці у квартирах готівкою. На запитання, що буде, якщо я не складу договір, була відповідь, що газопостачання не буде», – розповів мешканець будинку Василь Козачук.За словами майстра «Волиньгазу», перекрили газ у будинку через витік. Щодо договорів, то раніше технічне обслуговування будинкових систем входило до тарифу за доставку газу. Зараз, каже майстер, це поклали на власників помешкань. Такі правила діють з 2018 року.Детальніше – у відео.

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