Чому будинок у Луцьку був півтори доби без газопостачання. ВІДЕО

Чому будинок у Луцьку був півтори доби без газопостачання. ВІДЕО
Багатоквартирний будинок на проспекті Грушевського, 17 у Луцьку півтори доби був без газопостачання. Мешканці кажуть, що його відімкнули без попередження.

Про це Суспільному повідомила жителька Лідія Бовчалюк.

Щоб повернути газопостачання жильцям будинку запропонували укласти договори на технічне обслуговування внутрішньогазових мереж.

«Вони почали майже вимагати складення договору технічного обслуговування внутрішньо газових мереж. Вартість його становить 300 гривень, оплата проводилася на місці у квартирах готівкою. На запитання, що буде, якщо я не складу договір, була відповідь, що газопостачання не буде», – розповів мешканець будинку Василь Козачук.

За словами майстра «Волиньгазу» Руслана Янчика, перекрили газ у будинку через витік. Щодо договорів, то раніше технічне обслуговування будинкових систем входило до тарифу за доставку газу. Зараз, каже майстер, це поклали на власників помешкань. Такі правила діють з 2018 року.

Детальніше – у відео.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: газ, будинок, Луцьк, без газу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали 39-річного «закладчика»
Сьогодні, 13:00
На Волині затримали чоловіка, який виправдовував збройну агресію Росії, живучи в Білорусі
Сьогодні, 12:45
Чому будинок у Луцьку був півтори доби без газопостачання. ВІДЕО
Сьогодні, 12:07
На Ковельщині знову лунатимуть вибухи
Сьогодні, 11:49
На Волині попрощалися із загиблим гранатометником Олександром Смідюком. ФОТО
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
У Луцьку в житловому будинку обвалилося перекриття У Луцьку в житловому будинку обвалилося перекриття
01 жовтень, 13:05
6 сіл під Луцьком день будуть без газу 6 сіл під Луцьком день будуть без газу
06 вересень, 16:27
У Луцьку розпочалась реконструкція будинку скульптора Миколи Голованя. ВІДЕО У Луцьку розпочалась реконструкція будинку скульптора Миколи Голованя. ВІДЕО
15 липень, 10:05
У Луцьку на Грушевського стався вибух в будинку У Луцьку на Грушевського стався вибух в будинку
14 червень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Відпочивай як у мирний час»: у луцькому нічному клубі Versailles влаштували гучну вечірку
Сьогодні, 13:29
 0
У Луцьку затримали 39-річного «закладчика»
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині затримали чоловіка, який виправдовував збройну агресію Росії, живучи в Білорусі
Сьогодні, 12:45
 0
Чому будинок у Луцьку був півтори доби без газопостачання. ВІДЕО
Сьогодні, 12:07
 0
На Ковельщині знову лунатимуть вибухи
Сьогодні, 11:49
 0
Медіа
відео
1/8