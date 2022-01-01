На Ковельщині знову лунатимуть вибухи
Сьогодні, 11:49
Сьогодні, 18 листопада, волинян попередили про вибухові роботи.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Жителів Ковельського району попередили, що на півночі району близько 12.00 год. знову заплановані вибухотехнічні роботи.
Працюватимуть наші військові, зазначив Погуляйко.
Нагадаємо, вибухові роботи у районі проводили і вчора, 17 листопада.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Жителів Ковельського району попередили, що на півночі району близько 12.00 год. знову заплановані вибухотехнічні роботи.
Працюватимуть наші військові, зазначив Погуляйко.
Нагадаємо, вибухові роботи у районі проводили і вчора, 17 листопада.
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