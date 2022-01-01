На Ковельщині знову лунатимуть вибухи





Про це Юрій Погуляйко.



Жителів Ковельського району попередили, що на півночі району близько 12.00 год. знову заплановані вибухотехнічні роботи.



Працюватимуть наші військові, зазначив Погуляйко.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 листопада, волинян попередили про вибухові роботи.Про це повідомив голова Волинської ОВАЖителів Ковельського району попередили, що на півночі району близько 12.00 год. знову заплановані вибухотехнічні роботи.Працюватимуть наші військові, зазначив Погуляйко.Нагадаємо, вибухові роботи у районі проводили і вчора, 17 листопада.

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