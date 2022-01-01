На Ковельщині попереджають про вибухи
Сьогодні, 16:49
Сьогодні, 17 листопада, волинян попередили про вибухові роботи.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Жителів Ковельського району попередили, що близько 16:00 год., на півночі району проводитимуться планові вибухові роботи.
"Не хвилюйтеся – працюють наші військові. Зберігаємо спокій та віримо в ЗСУ", - пише Погуляйко.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Жителів Ковельського району попередили, що близько 16:00 год., на півночі району проводитимуться планові вибухові роботи.
"Не хвилюйтеся – працюють наші військові. Зберігаємо спокій та віримо в ЗСУ", - пише Погуляйко.
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