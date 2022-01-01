На Ковельщині попереджають про вибухи

На Ковельщині попереджають про вибухи
Сьогодні, 17 листопада, волинян попередили про вибухові роботи.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Жителів Ковельського району попередили, що близько 16:00 год., на півночі району проводитимуться планові вибухові роботи.

"Не хвилюйтеся – працюють наші військові. Зберігаємо спокій та віримо в ЗСУ", - пише Погуляйко.

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Теги: вибухи, Ковельщина
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