На Ковельщині попереджають про вибухи





Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Жителів Ковельського району попередили, що близько 16:00 год., на півночі району проводитимуться планові вибухові роботи.



"Не хвилюйтеся – працюють наші військові. Зберігаємо спокій та віримо в ЗСУ", - пише Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 листопада, волинян попередили про вибухові роботи.Про це повідомив голова Волинської ОВАЖителів Ковельського району попередили, що близько 16:00 год., на півночі району проводитимуться планові вибухові роботи."Не хвилюйтеся – працюють наші військові. Зберігаємо спокій та віримо в ЗСУ", - пише Погуляйко.

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