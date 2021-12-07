Волинянин, який хотів «відмазати» у суді родичку, отримав 4 роки позбавлення волі

Волинянин, який хотів «відмазати» у суді родичку, отримав 4 роки позбавлення волі
Волинянину, який пропонував хабар слідчому, аби «відмазати» родичку, присудили 4 роки позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури відстояли у суді апеляційної інстанції вирок жителю села Романів Луцького району, визнаному винуватим у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК України).

28 вересня 2017 року волинянин пропонував 2700 грн та 100 доларів США слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП в області за сприяння в уникненні кримінальної відповідальності його родичкою, яка вчинила крадіжку.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Волинський апеляційний суд залишив це рішення в силі. Вирок набрав законної сили.

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Теги: хабар, слідчий, суд, Волинь
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