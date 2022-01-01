Війна із Росією забрала життя волинянина Віктора Чирка

Віктора Миколайовича Чирка.



Про це



Загинув воїн 15 листопада в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Стельмахівка, Сватівського району Луганської області.



«Віктор незламний герой російсько-української війни, який захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини, віддав за Україну найцінніше - життя», - повідомили у громаді.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя жителя села Личани на Волині 50-річногоПро це повідомили на сторінці Олицької громади у фейсбуці.Загинув воїн 15 листопада в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Стельмахівка, Сватівського району Луганської області.«Віктор незламний герой російсько-української війни, який захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини, віддав за Україну найцінніше - життя», - повідомили у громаді.

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