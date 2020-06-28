Перебої зі зв'язком: на Волині працює 69% мереж
Сьогодні, 18:45
Через сотні випущених російських ракет, багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв'язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції. Перебої зі зв'язком є й на Волині.
Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.
«Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку», - інформує він.
Загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком. На Одещині працює 38% мереж, На Миколаївщині — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, на Чернігівщині — 77%, на Київщині — 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині — 81%, на Вінниччині — 82%.
«Проте, це тимчасово. Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Поки радимо користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi«, - йдеться у повідомленні.
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Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.
«Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку», - інформує він.
Загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком. На Одещині працює 38% мереж, На Миколаївщині — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, на Чернігівщині — 77%, на Київщині — 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині — 81%, на Вінниччині — 82%.
«Проте, це тимчасово. Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Поки радимо користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi«, - йдеться у повідомленні.
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