Перебої зі зв'язком: на Волині працює 69% мереж

Через сотні випущених російських ракет, багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв'язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції. Перебої зі зв'язком є й на Волині.Про це пише міністр цифрової трансформаціїу телеграмі.«Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку», - інформує він.Загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком. На Одещині працює 38% мереж, На Миколаївщині — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, на Чернігівщині — 77%, на Київщині — 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині — 81%, на Вінниччині — 82%.«Проте, це тимчасово. Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Поки радимо користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi«, - йдеться у повідомленні.