Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
18 листопада у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Усю другу половину дня йтиме дрібний сніг.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від -4°С до -2°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг та мокрий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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