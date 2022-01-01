Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
18 листопада у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Усю другу половину дня йтиме дрібний сніг.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від -4°С до -2°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг та мокрий сніг.
На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від -4°С до -2°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг та мокрий сніг.
На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
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