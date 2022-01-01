Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від -4°С до -2°С.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг та мокрий сніг.



На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 листопада у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Усю другу половину дня йтиме дрібний сніг.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від -4°С до -2°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг та мокрий сніг.На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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