На Волині викрили підпільний цех з виготовлення контрафактних цигарок. ВІДЕО

На Волині викрили та зупинили масштабну роботу підпільного цеху з виготовлення контрафактних цигарок.Про це пише полковник поліції«Почали з точок збуту у Львівській області, згодом вийшли на тютюнову «фабрику». Лінії з виробництва та пакування. Закритий режим, вахтовий метод роботи, відеокамери по периметру, своя електропідстанція. Підстанція для того, щоб не помітили велику кількість споживання світла. Виробнича потужність — до 20 000 пачок на добу. Канали збуту здебільшого західні регіони. За результатами заходів вилучили обладнання, сировини та готової продукції на 20 млн грн», - йдеться у повідомленні.За попередніми підрахунками, бюджет недотримав 10 млн грн. Усі ці кошти «осіли» в кишенях організаторів, до речі, їх теж встановили – мешканці Волині та Києва.Крім того, на трасі Знам’янка-Чоп Хмельницької області затримали фуру з 5000 кг тютюну на 1,5 млн грн.