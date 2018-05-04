На Волині викрили підпільний цех з виготовлення контрафактних цигарок. ВІДЕО

На Волині викрили підпільний цех з виготовлення контрафактних цигарок. ВІДЕО
На Волині викрили та зупинили масштабну роботу підпільного цеху з виготовлення контрафактних цигарок.

Про це пише полковник поліції Андрій Рубель.

«Почали з точок збуту у Львівській області, згодом вийшли на тютюнову «фабрику». Лінії з виробництва та пакування. Закритий режим, вахтовий метод роботи, відеокамери по периметру, своя електропідстанція. Підстанція для того, щоб не помітили велику кількість споживання світла. Виробнича потужність — до 20 000 пачок на добу. Канали збуту здебільшого західні регіони. За результатами заходів вилучили обладнання, сировини та готової продукції на 20 млн грн», - йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, бюджет недотримав 10 млн грн. Усі ці кошти «осіли» в кишенях організаторів, до речі, їх теж встановили – мешканці Волині та Києва.

Крім того, на трасі Знам’янка-Чоп Хмельницької області затримали фуру з 5000 кг тютюну на 1,5 млн грн.


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Теги: цигарки, контрафакт, підпільний цех, Волинь
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