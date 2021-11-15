У Луцьку відкрили оновлений неонатальний центр для немовлят-«поспішайок». ФОТО

У Луцьку після капітальної реконструкції відкрили центр для виходжування найменших немовлят.В обласному територіальному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства приурочили до Всесвітнього дня недоношеної дитини, - повідомили у Волинській обласній раді.Директорка медоб’єднання материнства і дитинстварозповіла, що це особливе відділення не знало ремонту з часу створення – понад три десятиліття. Сама ж реконструкція тривала 2 роки.«Сьогодні для усіх нас довгоочікуваний день. У цей важкий для країни час ми усе ж маємо привід для радості – сучасний і мільтифункціональний центр, де виходжують і повертають до здорового життя наших крихіток. Я висловлюю величезну вдячність голові Волиньради, депутатському корпусу за спрямовані на цю мету понад 30 мільйонів гривень з обласного бюджету. Це був не просто ремонт, а технологічно складна реконструкція систем життєзабезпечення, і з цим завдання досконало впоралася будівельна компанія«Луцьксантехмонтаж», - запевнила Ірина Горавська.В оновленому неонатальному відділенні дві реанімації для новонароджених на 12 місць, операційна, палати для діток з мамами та найсучасніше обладнання. Щороку тут виходжують в середньому 300 недоношених малюків, найменші з яких були вагою 420 грамів. А також повертають здоров’я немовлятам із вродженими вадами, проводячи від 40 до 60 складних операцій на рік. При відділенні працює і виїзна неонатальна бригада та 2 реанімобілі, адже таких немовлят доправляють з усієї області.Заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт зазначив, що найбільшими досягненнями неонатального центру є надзвичайно професійний колектив та, без сумніву, тисячі малюків, яким тут подарували другий шанс на життя.Зі словами вдячності до персоналу неонатального відділення звернулася і одна з колишніх пацієнток – 20-тирічна Дарина.«Для мене було дуже важливо приїхати сьогодні сюди і обійняти моїх рятівників. З народження і до 3-ох років тут був мій другий дім, а двоє працівників лікарні стали моїми хресними батьками. Завдяки усім вам ми, поспішайки, зараз маємо здорове і щасливе життя», - запевнила дівчина.