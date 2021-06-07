Волинянам присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України»

Волинським акробаткам та веслувальникам-каноїстам присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України».Про вручення посвідчень Заслужених майстрів спорту Українитаповідомили у Волинській обласній раді.Троє вихованок обласної ДЮСШ, які отримали найвищі спортивні звання, тренуються під керівництвом Заслуженої тренерки України. Вона розповіла, як її підопічні йшли до цих високих титулів.«З ними ми уже подолали шлях у майже 13 років. Вони прийшли до мене дітьми - найменшій було лише 5 рочків, але за короткий час я зрозуміла, що із цих дівчаток зможу зробити спортсменок високого класу. Так і сталося. Вперше ми поїхали на чемпіонат Європи у 2017 році. Там вони і увірвались в європейську спортивну еліту, а потім - і у світову. У 2018 році на чемпіонаті світу дівчата здобули срібло, у 2019 році на чемпіонаті Європи в Ізраїлі - два срібла і бронзу. Навесні 2022 року ми взяли срібло на кубку світу у Португалії», - зауважила вона.Втім, попри нелегкий і тривалий спортивний шлях, званнями Заслужених майстрів спорту України дівчат удостоєно за хороший виступ на Всесвітніх іграх 2022, які відбулись у США.«У 2021 році на чемпіонаті світу ми змогли вибороти ліцензію на Всесвітні ігри. А вже у липні цього року, на цих престижних міжнародних змаганнях, ми були третіми. Я вважаю, що це дуже високий результат для України. Наша держава загалом виборола 45 медалей і 3 бронзи із них - наші!», - наголосила тренерка. І додала, що успішний результат спортсмена базується на професіоналізмі та досвіді тренера, здібності, наполегливості і працьовитості спортсмена та всебічній підтримці батьків.Крім цього, у Волинській школі вищої спортивної майстерності повідомили, що почесного звання удостоєні також веслувальники-каноїстита