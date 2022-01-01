Добрі новини від ВолиньPost за 17 листопада
Сьогодні, 23:33
Закінчується 267 день героїчної боротьби українського народу з російськими окупантами.
Щодня колектив Інформаційного агентства ВолиньPost публікує позитивні матеріали про українців, які додають оптимізму та посилюють віру в перемогу. Тож публікуємо порцію добрих новин за 17 листопада.
Сьогодні ми писали про таке:
Із початку року в Україні одружилося понад 200 тисяч пар
Із початку 2022 року в Україні зареєстрували 200 409 нових шлюбів. За даними Мін'юсту, лише з 15 жовтня до 15 листопада зареєстрували 15 509 шлюбів.
Зеленський заявив, що Україна з часом збудує «паралельну мережу», щоб мати електрику
Україна пропрацювала план будівництва малих модульних реакторів для вироблення електроенергії, але поки що всі ресурси задіяно на те, щоб захистити й відновити ту енергетичну систему, яка є.
Українці з діабетом можуть отримати інсуліни безкоштовно або з доплатою, – НСЗУ
Українцям з цукровим діабетом відшкодують вартість інсулінів напряму аптекам. Майже 200 тисяч людей з інсулінозалежним діабетом скористалася цією можливістю.
Сили українського спротиву вже знищили понад 83 тисячі російських окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 83 110 військових, 2 878 танків та 5 804 бойових броньованих машини.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook вранці 17 листопада.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 2 878 (+7) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,
‒ артилерійських систем – 1 860 (+0) од,
‒ РСЗВ – 393 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
‒літаків – 278 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,
‒ крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,
‒ спеціальної техніки – 160 (+0) од.
У Луцьку знову відкрився McDonald’s
У Луцьку, сьогодні 17 листопада, знову відкрився McDonald’s. Заклад припинив роботу з дня повномашстабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого. Наразі він може приймати відвідувачів.
Волинський військовослужбовець вперше зустрівся із новонародженою донечкою. ФОТО
У КНП Старовижівська багатопрофільна лікарня у волинського військовослужбовця народилася донечка.
Контрнаступ ЗСУ: українські воїни вийшли на рубіж на правому березі Дніпра
Українські військові продовжують знищувати ворога та вибивати його з рідної землі. Стало відомо, що ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра.
У волинській теробороні служить телерадіомеханік з позивним «Мультик». ФОТО
У 100-ій бригаді тероборони Волині служить гранатометник роти вогневої підтримки одного з окремих батальйонів Андрій. Ця людина-оптимізм має псевдо «Мультик».
Науковці Волині отримають стипендії Кабміну
Семеро молодих представників Волинського національного університету імені Лесі Українки стали стипендіатами Кабінету Міністрів України.
Ректор ВНУ показав фото своїх студентських років
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось привітав здобувачів освіти із Міжнародним днем студентів.
У Луцьку відкрили оновлений неонатальний центр для немовлят-«поспішайок». ФОТО
У Луцьку після капітальної реконструкції відкрили центр для виходжування найменших немовлят.
Волинянам присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України»
Волинським акробаткам та веслувальникам-каноїстам присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України».
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Щодня колектив Інформаційного агентства ВолиньPost публікує позитивні матеріали про українців, які додають оптимізму та посилюють віру в перемогу. Тож публікуємо порцію добрих новин за 17 листопада.
Сьогодні ми писали про таке:
Із початку року в Україні одружилося понад 200 тисяч пар
Із початку 2022 року в Україні зареєстрували 200 409 нових шлюбів. За даними Мін'юсту, лише з 15 жовтня до 15 листопада зареєстрували 15 509 шлюбів.
Зеленський заявив, що Україна з часом збудує «паралельну мережу», щоб мати електрику
Україна пропрацювала план будівництва малих модульних реакторів для вироблення електроенергії, але поки що всі ресурси задіяно на те, щоб захистити й відновити ту енергетичну систему, яка є.
Українці з діабетом можуть отримати інсуліни безкоштовно або з доплатою, – НСЗУ
Українцям з цукровим діабетом відшкодують вартість інсулінів напряму аптекам. Майже 200 тисяч людей з інсулінозалежним діабетом скористалася цією можливістю.
Сили українського спротиву вже знищили понад 83 тисячі російських окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 83 110 військових, 2 878 танків та 5 804 бойових броньованих машини.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook вранці 17 листопада.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 2 878 (+7) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,
‒ артилерійських систем – 1 860 (+0) од,
‒ РСЗВ – 393 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
‒літаків – 278 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,
‒ крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,
‒ спеціальної техніки – 160 (+0) од.
У Луцьку знову відкрився McDonald’s
У Луцьку, сьогодні 17 листопада, знову відкрився McDonald’s. Заклад припинив роботу з дня повномашстабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого. Наразі він може приймати відвідувачів.
Волинський військовослужбовець вперше зустрівся із новонародженою донечкою. ФОТО
У КНП Старовижівська багатопрофільна лікарня у волинського військовослужбовця народилася донечка.
Контрнаступ ЗСУ: українські воїни вийшли на рубіж на правому березі Дніпра
Українські військові продовжують знищувати ворога та вибивати його з рідної землі. Стало відомо, що ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра.
У волинській теробороні служить телерадіомеханік з позивним «Мультик». ФОТО
У 100-ій бригаді тероборони Волині служить гранатометник роти вогневої підтримки одного з окремих батальйонів Андрій. Ця людина-оптимізм має псевдо «Мультик».
Науковці Волині отримають стипендії Кабміну
Семеро молодих представників Волинського національного університету імені Лесі Українки стали стипендіатами Кабінету Міністрів України.
Ректор ВНУ показав фото своїх студентських років
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось привітав здобувачів освіти із Міжнародним днем студентів.
У Луцьку відкрили оновлений неонатальний центр для немовлят-«поспішайок». ФОТО
У Луцьку після капітальної реконструкції відкрили центр для виходжування найменших немовлят.
Волинянам присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України»
Волинським акробаткам та веслувальникам-каноїстам присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України».
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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