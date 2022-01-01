Добрі новини від ВолиньPost за 17 листопада

Сьогодні ми писали про таке:Із початку 2022 року в Україні зареєстрували 200 409 нових шлюбів. За даними Мін'юсту, лише з 15 жовтня до 15 листопада зареєстрували 15 509 шлюбів.Україна пропрацювала план будівництва малих модульних реакторів для вироблення електроенергії, але поки що всі ресурси задіяно на те, щоб захистити й відновити ту енергетичну систему, яка є.Українцям з цукровим діабетом відшкодують вартість інсулінів напряму аптекам. Майже 200 тисяч людей з інсулінозалежним діабетом скористалася цією можливістю.Росія у війні проти України вже втратила 83 110 військових, 2 878 танків та 5 804 бойових броньованих машини.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook вранці 17 листопада.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 2 878 (+7) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,‒ артилерійських систем – 1 860 (+0) од,‒ РСЗВ – 393 (+0) од,‒ засобів ППО ‒ 209 (+0) од,‒літаків – 278 (+0) од,‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,‒ крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,‒ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,‒ спеціальної техніки – 160 (+0) од.У Луцьку, сьогодні 17 листопада, знову відкрився McDonald’s. Заклад припинив роботу з дня повномашстабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого. Наразі він може приймати відвідувачів.У КНП Старовижівська багатопрофільна лікарня у волинського військовослужбовця народилася донечка.Українські військові продовжують знищувати ворога та вибивати його з рідної землі. Стало відомо, що ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра.У 100-ій бригаді тероборони Волині служить гранатометник роти вогневої підтримки одного з окремих батальйонів Андрій. Ця людина-оптимізм має псевдо «Мультик».Семеро молодих представників Волинського національного університету імені Лесі Українки стали стипендіатами Кабінету Міністрів України.Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось привітав здобувачів освіти із Міжнародним днем студентів.У Луцьку після капітальної реконструкції відкрили центр для виходжування найменших немовлят.Волинським акробаткам та веслувальникам-каноїстам присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України».